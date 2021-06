Ilm püsib kuum, kuid võib sadada rahet

Ilma mõjutab Lõuna-Rootsist Soome poole liikuv madalrõhkkond. Eestis püsib väga palav suveilm. Teisipäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja välistatud ei ole rahe. Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 m/s, äikese ajal on tugevamaid tuuleiile. Õhutemperatuur on 30-35, rannikul kohati 25 kraadi.

Läänemaal on vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab hoovihma, on äikest ja välistatud ei ole rahe. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s, äikese ajal on tugevamaid tuuleiile. Õhutemperatuur on 30-33, rannikul kohati 27 kraadi.

Kolmapäeval, jaanilaupäeval on Läänemaal oodata äikesevihma ja on vahelduv pilvisus. Temperatuur pisut langeb ja on 24-28 kraadi. Öö vastu neljapäeva on vahelduv pilvisus ja udu, temperatuur on öösel 16-17 kraadi. Neljapäeval on 22-26 kraadi.

Ka reedel ja laupäeval on 23-27 kraadi. Reede on sajuta, kuid laupäeval võib olla hoovihma.