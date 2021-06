Daire Kaup: grillihooaeg on ametlikult avatud!

Grillimine on olnud Eestis aastakümneid populaarne. Mitmekesise toidu valmistamiseks pole võimalik leida paremat kööki kui sinu enda tagaaias või mõnusas paigas looduses. Millegipärast peetakse grillimist peamiselt suviseks tegevuseks, kuid grilli saab käima tõmmata ka talvel ning just siis võib lõpptulemus olla isegi parem, kuna külm hoiab kuumust grillis pehmemana ja küpsetamisele kulub sedavõrd palju aega, et toiduelamus on topelt suur. Tänapäeva keraamilised grillid on tänu ühtlast temperatuuri hoidvale hermeetilisele konstruktsioonile ja seinte paksusele loodud aastaringseks kasutamiseks.

