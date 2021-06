Seenefarmerid ehitavad Kullamaale oma kuningriiki

Kullamaal kuulsate tünnide veeres tegutsev Jaanela Poksi ja Tanel Heinsalu seenefarm on juba oma nime - Seenefarm 2.0 - vääriliseks kosumas. Sügiseks loodavad farmerid seenetööstuse talvekindlaks teha ning tünni ja konteinereid ühendava soojakindla koridori valmis ehitada.

Eesti Seenefarm loodab koridori ehitamiseks vajamineva raha - 8000 eurot - kokku saada Hooandja toel. Reedese seisuga oli seenefarmil 140 hooandjat, kes on toetanud ettevõtmist 7055 euroga. Hooandja on ühisrahastusplatvorm, kus iga soovija võib endale meelepärase summa ettevõtmisesse annetada. Kui taotleja eesmärki ehk soovitud rahasummat kokku ei saada, siis saab iga annetaja oma raha tagasi.

Heinsalu on kindel, et kui Hooandja toel vajaminevat summat kokku saada ei õnnestu, on koridor talveks siiski valmis. “Me võime neid toetusi ja investeeringuid ka mujalt saada, aga tegelikult on meie eesmärk kaasata inimesi, kes tahaksid, et Eestis oleks oma seenefarm - Hooandja võimaldab neid meie tegevusse kaasata,” lausus Heinsalu. “See ei ole ainult selle pärast, et raha saada,” lisas Poks.

