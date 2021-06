Juhtkiri: tõsine ehmatus

Teisipäeva õhtul tegi äike Põhja-Läänemaal kõvasti pahandust. Kõigepealt kihutasid Nõva päästjad Harju-Ristile, kus pikne oli süüdanud loomalauda, samal ajal süttis mitmest kohast Nõva rabamets. Nõva metsapõlengut sõitsid kustutama päästjad kolmest maakonnast – nii kutselised kui ka vabatahtlikud. Päästeautode ja muu varustuse kokku lugemiseks jääks kahe käe sõrmedest väheks.

Ehmatus oli teisipäeval ikka päris tõsine, sest paljudel on veel meeles selle kandi viimane suur maastikupõleng 2008. aastal, kui tule kustutamiseks kulus päevi. Toonase põlengu jälgi näeb Tänavjärve juurde sõites praegugi. Nüüd läks paremini – hoolimata sellest, et äike oli metsa ja raba süüdanud mitmes kohas ja mõnele poole oli päästeautodega võimatu ligi pääseda, suudeti teisipäeva südaööks tulele piir panna. Siiski ei pääsenud kõik päästjad põlengupiirkonnast veel järgmiselgi päeval tulema, sest rabapinnases võtab järelkustutus üksjagu aega ja alati on oht, et tuul puhub leegi jälle üles.

Samal päeval, kui päästjad Nõval metsa kustutasid, ilmus ERRi portaalis Eesti päästeala töötajate ametiühingu peausaldusisiku Kalle Koopi arvamuslugu „Näib, et valitsuse hinnangul on Eestis liiga turvaline elada”, kus ta juhib tähelepanu plaanitavatele kärbetele päästeametis, politseis ja kaitseväes. Päästeamet peab 2022. aastal kärpima oma eelarvest 2,36 miljonit eurot, mis tähendab mitme komando sulgemist ja töökoha kaotust umbes sajale päästetöötajale.

Õnnetuste statistikat vaadates võiks tõepoolest arvata, et meie elu on turvaline – vähemalt Läänemaal on tulekahjusid iga aastaga järjest vähem. Kipub aga ununema, et vähenemise taga on päästjate töö – ennetustöö. Ja kui tõepoolest midagi suurt juhtub, siis on hilja hakata lõhutud süsteemi jälle üles ehitama.