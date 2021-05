Galerii: Okase muuseumis näeb nelja näitust

Malle-Liisa Raigla fotod

Evald Okase muuseum avas täna keskpäeval hooaja nelja näitusega: Okase püsinäituse, kahe Eesti kunstnike ja ühe välisnäitusega.

Okase lapselaps Üla Koppel rääkis, et noorte soomlaste Maija Helasvuo, Mika Karhu, Simo Ripatti, Niina Räty ja Olkka Sariola näitust „Murdumised” on muuseum kaua oodatud. Algul pidi see Okase muuseumis olema mullu suvel, kuid koroonaviiruse tõttu lükkus aasta võrra edasi.

Näitusel otsivad noored Soome kunstnikud vastust küsimusele, millal märkame murdumisi monoliidis. Ilkka Sariola vastab küsimusele oma pliiatsijoonistustes inimestest, usust ja ühiskonnast. Niina Räty käsitleb oma maaliseerias üksildust ja tõrjutust. Mika Karhu süüvib oma videoinstallatsioonis ajaloo valupunktidesse ja tušijoonistustes Soome punaste laste karmi saatusesse aastal 1918.

Kuigi soomlastest kunstnikud ise avamisele ei saanud tulla, lubas Okase lapselaps Mara Ljutjuk, et autorid on kohal lõpetamisel.

Muuseumi esimesel korrusel näeb lisaks noortele Soome kunstnikele ka Ülle Kõutsi ehtenäitust „Kooskõla”. „Minu valitud tehnikal on romantiline nimetus „Marriage of Metals”, kus pinnamustrid tekivad eri metallide, hõbeda ja uushõbeda või hõbeda ja vase kokkujootmisel,” kirjeldas Kõuts oma töid. Ehted on valminud sel ja eelmisel aastal.

Muuseumi kolmandal korrusel näeb Anne Parmasto õlimaale. „Abstraktne maal on alasti kunst; olles selle maailma ja meetodid omaks võtnud, avaneb maailm, millesse mahub suurem maailm ja mille mänguruum ei oma piire,” tutvustas kunstnik oma näitust. „Eks te vaadake ise,” lisas ta.

Samuti on muuseumis üleval Evald Okase püsinäitus, mis on saanud värskenduse.