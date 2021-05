Galerii: kuursaalis näeb näitust pilve piirist

Malle-Liisa Raigla fotod

Kunstnik Pusa avas kuursaalis kaheksa tööga isikunäituse „Pilve piiri peal, vaatega merele”.

Kunstnik Pusa ütles, et kuursaali võlvide all jutustab ta maalinäitusega pilve piiril toimuva loo, mille alguse ja lõpu saab iga vaataja ise välja mõelda. „Pilve piir on kujundlikult justkui Pilveriigi piir,” ütles Pusa.

Pusa ehk Piret Bergmann on sündinud 1979. aastal Noarootsis. Nii ütles ta ka avamisel – pildid vaatavad sünnikodu poole ja lisas, et ehk on ka Noarootsist ta töid natukenegi näha.

Pusa elab ja töötab Pärnus ning tegutseb peamiselt maalijana. Ta on üles astunud paljudel isik-ning grupinäitustel nii Eesti kui mujal maalilmas.

Näitus on kuursaalis suve lõpuni.