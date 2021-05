Kuursaali tuleb näitus pilve piirist

Laupäeval, 29. mail kell 16 avab kunstnik Pusa Haapsalu kuursaalis isikunäituse „Pilve piiri peal, vaatega merele”.

Kunstnik Pusa ütles, et kuursaali võlvide all jutustab ta maalinäitusega pilve piiril toimuva loo, mille alguse ja lõpu saab iga vaataja ise välja mõelda. „Pilve piir on kujundlikult justkui Pilveriigi piir,” ütles Pusa.

Pusa ehk Piret Bergmann on sündinud 1979. aastal Noarootsis. Ta on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia Pärnu kolledži, mida tuntakse nime all Academia (Non) Grata.

Pusa elab ja töötab Pärnus ning tegutseb peamiselt maalijana. Ta on üles astunud paljudel isik-ning grupinäitustel nii Eesti kui mujal maalilmas.

Lisaks on ta kirjutanud ja illustreerinud mitmeid lasteraamatuid. Pusa on eelkõige tuntud oma eredavärviliste mustritega kaetud, peaaegu psühhedeelsena mõjuvate maalide poolest, läbi mille on tal Eesti kunstipildil üsna unikaalne koht.Talle on omistatud Ants Laikmaa noore kunstniku preemia (1998), Eesti kultuurkapitali Pärnumaa kultuuritegija preemia (2008 ja 2015) ja Pärnu kunsti aastapreemia (2011).