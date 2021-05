Jaanus Riimets: eluihk ja surmahirm

Vene kirjanikul Vassili Šukšinil on jutustus pealkirjaga „Eluihk“, millest on ka kuuldemäng ERRi digiarhiivis kuuldaval. Selles teoses tapab vangilaagrist põgenenud vang inimese, kes ta elu päästis külmal Siberimaal. Meenus see sõnaühend seoses Lihula traagiliste sündmuste esialgse lahendusega Pärnu maakohtus.

Paljud ei ole mõrtsukale mõistetud karistusega nõus. Paljude arvates ei tohiks sellise ohtlikkusega inimene enam vabade inimeste hulka sattuda. Ühed mõtlevad nii, sest nende arvates on kohtulik karistus teatud negatiivne tasu tehtu eest. Teised tunnevad ühiskonda uuesti ohustatuna 20 aasta pärast kui kurjategija on vangist väljas.

Kas karistus on ühiskonna kättemaks sedasama ühiskonda ohustanud inimesele? Või on vabaduskaotuslik karistus võimaluse andmine end muuta karistuse kandmise ajal? Eluaegse vangistuse puhul oleks niisiis eeldus, et paranemine on võimatu, tähtajalise puhul aga et võimalik.

Kes aga teise hinge näeb? Kas tahtlik ja teadlik tapmine on selline mõtteviis, mis võib aja jooksul muutuda? Kui lugeda [Mikk] Tarraste käitumisest kuritegude sooritamise ajal, siis vähemalt tema enda arvates oli tal hirm. Kas ta oli arg? Või ajukeemia fantaseeris ainult ohud, sest neid ju temale ei olnud mingisugusel määralgi, küll aga tema poolt kõigele ümbritsevale, täiesti süütutele inimestele.

Seda inimest võib julgelt nimetada relvafanaatikuks. Milleks võtab tavaline inimene tanklasse väidetavalt tomatimahla järele minnes kaasa relva ja hulgaliselt laskemoona?

Lihula kant pole mitte mingilgi määral 1930. aastate Chicago, millest Jaak Joala omal ajal laulis. Turvalisemat paika noorele mehele on raske leida. Ehk on asi selles, mida demonstreerib mehe käitumine kuni kinnivõtmiseni ja ehk ka tema enda seletustes. Paaniline eluihk ja ka surmahirm.

Kogu protsessi toimumise ajal on tajutav motiivina eluaegse karistuse vältimine, sündmuste toimumise ajal aga näiteks valukartus. Inimene, kes on tapnud kontrolllasuga inimese kardab, et politsei võib ehk talle paar nähvakat anda. Selline oht ei ole tänapäeval küll enam eriti reaalne, aga siiski võimalik. Ometi kui hakata võrdlema ta enda tegusid ja võimalikku ohtu iseendale ametivõimude poolt – mis olnuks ebaseaduslik -, siis on tegemist orkaani ja väikse tuulevirde erinevusega.

Meenub telerist saade, kus organiseeritud kuritegevuse grupi liige viiakse konkurentide poolt läbipekstuna kusagile garaaži ja siis teadvusele tulles on esimene hirmul küsimus, et „ega ma ometi mendis pole?“.

On ilmne, et kurjategijatest konkurendid pole milleski peksmise osas piiratud ja isegi võimalikud seaduserikkujad politseinikud on, siis eelkõige on tegu omaenda mõtteviisi väärtushinnangute süsteemist. Kurjategijad on „omad“, kuigi vastased, politseinik pole aga kunagi „oma“. Ja sarnane suhtumine tundub olema ka Lihula mõrvaril. Relva ebakohaselt kasutada meeldis talle juba eelmistest kohtuasjadest lähtuvalt. Inimeseelu – välja arvatud iseenda ülimalt „väärtusliku“ isiku oma – polnud temaleerilise väärtusega.

Inimesed, kes varasematel aegadel käisid Lihula apteegis või suhtlesid teise ohvriga tööalaselt või muul tasandil, samuti ohvrite lähedased ja sugulased ei saa nendega enam kunagi siin maailmas kokku. Miks aga peaks sellel, kes kõik põhjustas, olema võimalus 20 aasta pärast veel suhteliselt noorena teha kõike seda, millest ta oma ohvrid jultunult ja teadlikult ilma jättis? Lisaks ja eelkõige, pole tõenäoline, et oht uute sarnaste tegude toimepanemiseks tema poolt oleks välistatud. Kas ikka on alati õige lähtuda otsuse tegemisel kohtupraktikast? Pigem võiks lähtuda inimeste turvatunde vajadusest.

Jaanus Riimets