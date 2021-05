Valitsus leevendab piiranguid

Valitsus võttis tänasel kabinetinõupidamisel vastu põhimõttelised otsused, millega lubatakse alates järgmisest esmaspäevast, 17. maist, kooli kõik distantsõppel olnud õppurid.

Lisaks saavad kuni 50-protsendilise ruumitäitumusega alates 24. maist avada uksed kultuuri- ja meelelahutusasutused ning samuti saab siis hakata einestama kohvikute ja restoranide siseruumides.

Peaminister Kaja Kallas märkis, et valitsus arvestas piirangute leevendamisel nakkusohu tasemega. „Me ei soovi hoida piiranguid päevagi rohkem kui vajalik, kuid peame olema ettevaatlikud, sest viirus levib jätkuvalt. Seetõttu leevendame piiranguid järk-järgult. Esmatähtis on valitsuse jaoks see, et lapsed saaksid kooli – koolinädalaid on jäänud veel mõni üksik ning iga nädal, mil lapsed saavad olla kontaktis oma õpetajate ja kaaslastega, on oluline. Loomulikult tuleb õppetööd korraldades järgida haridus- ja teadusministeeriumi soovitusi võimalikult ohutuks tegutsemiseks. Nädal hiljem, 24. maist leevendame piiranguid keskmise nakkusohuga tegevustele. Panen kõigile eestimaalastele südamele, et kuigi lähenev suvi tõotab meile hingetõmbeaega, tuleb ikkagi olla vastutustundlik,” ütles ta.

Haridus

Alates 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel.

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja –haridus, täiendkoolitus ja täiendõpe

Alates 17. maist tohib õues kõiki neid tegevusi viia läbi kuni 25-inimeselises rühmas (kaasa arvatud juhendaja). Maksimaalselt tohib tegevustest osa võtta kuni 250 inimest.

Siseruumides jäävad kehtima senised piirangud kuni 30. maini (k.a.), valitsus vaatab piiranguid jooksvalt üle.

Spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused

Alates 17. maist on välitingimustes lubatud spordi- ja liikumisüritused kuni 25-inimeselises rühmas ja üritus peab lõppema hiljemalt kell 22. Osavõtjate piirarvuks kehtestatakse 250 inimest.

Alates 17. maist on tippspordi võistlused lubatud, kui üritustes võtab osa õues 250 inimest ja sisetingimustes 100 inimest. Lisaks tohivad siseruumides ja välitingimustes hakata võistlema ka Eesti meistri- ja karikavõistlustel osalevad sportlased. Muud võistlused siseruumides lubatud ei ole.

Samuti ei lubata võistlustele ega üritustele pealtvaatajaid.

Avalikud üritused, kultuur, meelelahutus, spaad, basseinid, saunad

Alates 17. maist tohib muuseumite ja näitusasutuste välialadel (s.h loomaaias) viibida külastajad, arvestades ala 50-protsendilise täitumuse nõudega Uksed tuleb sulgeda õhtul kell 22. Liikumisel peab järgima 2+2 reeglit.

Alates 17. maist on välitingimustes lubatud viibida avalikel üritustel ja koosolekutel ning meelelahutuskohtades kuni 25-inimeselises rühmas. Üritused peavad lõppema hiljemalt kell 22. Välitingimustes osavõtjate koguarvuks kehtestatakse 250 inimest.

Alates 24. maist on lubatud viibida siseruumides muuseumites ja näitustel, samuti istekohaga üritustel nagu teatris, kinos, konverentsil, aga ka jumalateenistustel või muudel avalikel usutalitustel juhul, kui ruumitäitumus ei ületa 50 protsenti. Osavõtjate piirarvuks kehtestatakse 200 inimest. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 22.

Siseruumides liikumisel tuleb arvestada 2+2 reeglit, kanda maski, kohapeal tuleb kasutada desinfitseerimivahendeid ning täita ürituse korraldaja juhiseid koroonaviiruse leviku vältimiseks.

Spaade, basseinide, saunade ja meelelahutuskohtade siseruumidele kehtivaid piiranguid pikendatakse kuni 30. maini (k.a.), mida valitsus vaatab vahepeal jooksvalt üle.

Toitlustusasutused

Alates 24. maist tohib toitlustusasutuste siseruumides kohapeal süüa-juua, arvestades 50-protsendilist ruumitäitumuse nõuet. Ühe laudkonna suurus tohib olla maksimaalselt 6 inimest. Klientide jaoks tuleb uksed sulgeda kell 22.

Alates 24. maist saab toitlustusasutuste välialadel kohapeal süüa-juua endiselt kuni 10-inimeselises rühmas ja täidetud tohib olla kuni 50 protsenti välialast. Nii nagu siseruumid, tuleb ka välialad klientide jaoks sulgeda hiljemalt kell 22.

Kaubandus- ja teenindusasutused

Kaubandus- ja teenindusettevõtete jaoks jäävad kehtima senised tingimused, mis tähendab, et ruumitäitumus ühe ruumi kohta ei tohi olla üle 25 protsendi ning järgida tuleb 2+2 reeglit.

Täna võttis valitsus vastu põhimõttelised otsused, piirangute uuendatud korraldus plaanitakse vastu võtta neljapäeval.