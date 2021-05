Ministeerium soovib maakoolid muuta kuueklassilisteks

Aastaid jutuks olnud plaan väikeste põhikoolide kuueklassiliseks muutmisest ja maagümnaasiumide sulgemisest hakkab jumet võtma – haridus- ja teadusministeeriumil (HTM) on plaanis koolivõrku kärpida 5,7 miljoni eest järgnevatel aastatel, mis ei arvesta aga lastega perede muutunud haridus- ja elukohaeelistusi, kirjutas Postimees.

Ministeeriumist on kuulda jutte õpilaste arvu kolmekohalisest miinimumist põhikoolis. Haridusminister Liina Kersna lubab koolivõrgu reformimisel säilitada kodulähedased kuueklassilised koolid ehk kärpekirves lööks väikekoolide küljest ära 7.–9. klassi. Senised katsetused on näidanud, et see on töötav nipp kooli kinnipanemiseks lastevanemate kätega ehk kui esimene laps läheb 7. klassi teise kooli, pannakse sinna ka pere nooremad lapsed.

„Kui mitmest pere lapsest läheb esimene juba mujale kooli, võidakse ka järgmised sinna järele viia,” nõustus Nõva kooli direktor Peeter Kallas.

Ministeerium, kool ja vald leppisid kokku, et vaid 15 õpilasega Nõva kool tehakse sügisest kuueklassiliseks. Lapsevanemad vaidlustasid selle kohtus ja said esialgse õiguskaitse.

Kuna ministeerium ei soosi väikekoole ja nõuab jäikadele standarditele vastamist, on kool aga pideva vaimse ja rahalise surve all. „Meie eelmise aasta palgafondile pidi omavalitsus ca 150 000 eurot peale maksma,” nentis Kallas.

Sellise surve all ägades jõudis direktor tõdemuseni, et Nõval on mõistlik hoida lasteaeda ja tugevat kuut klassi. Lasteaiast on kooli tulemas üheksa last, seoses kaugtöövõimaluste laienemisega tuli aga lasteaeda juba kolm last juurde.