Anneli Ott: suveürituste suurus on veel lahtine

Kultuuriminister Anneli Ott ütles „Esimeses stuudios”, et ehk on võimalik suvel ka kultuuriüritusi korraldada, kuid selleks tuleb veel mõni nädal piiranguid järgida.

Oti sõnul on tema soov olnud, et inimesed saaksid juba 17. mail teatud tingimuste täitmisel kinno, teatrisse ja kontserdile. Ministri sõnul on kultuurikorraldajatel olemas kogemus ja kavad, kuidas viiruseriski vähendada. Samas tuleb tema sõnul vaadata tervikpilti.

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles nädala alguses, et tema hinnangul suvi tänavu küll ära ei jää, kuid tuhandete inimestega suurüritusi loota ei tasu. Ott ütles, et see on tõesti lahtine, kui suure publikuga üritusi suvel pidada saab, kuid ta loodab, et suve lõpu poole saab publikuhulk olla juba suurem.

„Kas räägime 500, 1500 või veel suurematest numbritest, seda praegu ei oska öelda, aga loodame, et vähemalt suve lõpu poole saavad need numbrid olla suuremad,” rääkis minister.