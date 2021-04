Juhtkiri: ohtlik elevus

Väikeses Haapsalus valitseb elevus. Linnast oleks nagu üle käinud suur vabanemislaine, sest juba paari päeva pärast kaovad ahistavad piirangud, mitte küll kõik, aga siiski terve rida: saab poodi, kooli, näitusesaali ja välja einestama.

Vanad ja uued poeomanikud valmistuvad oma ärisid avama, uutele kauplustele ja söögikohtadele ilmuvad kutsuvad sildid. Nädalavahetusel tekib linna terrasse nagu seeni pärast vihma. Elevil on ka lapsed ja emad-isad. Viimased saavad lõpuks ometi natuke hinge tõmmata, sest võivad oma järeltulijad viimaks koolmeistrite silma ja käe alla saata. Lapsed ilmselt pole kunagi nii hea meelega kooli läinud, sest kool tähendab vabadust. Võibolla päris esimest korda elus.

Samas peab terviseameti asejuht Mari-Anne Härma piirangute leevendamist riskantseks, hoiatab tipptunnil poodi tormamise ja sünnipäevade pidamise eest.

Kui vaadata tagasi, siis on tal selleks kuhjaga põhjust. 28. aprillil 2020 näitas koroonastatistika 13 nakatunut ja haiglas oli 91 koroonahaiget. Eriolukorra lõpuni oli toona jäänud veidi vähem kui kuu aega, sel päeval aga ei teadnud seda veel keegi. Õpilased tol kevadel enam kooli ei pääsenudki, ostukeskused avanesid 1. juunist, kinod ja teatrid tohtisid uksed lahti teha veel kuu aega hiljem.

28. aprillil 2021 lisandus Eestis ööpäevaga 396 nakatunut, haiglas oli 371 koroonapatsienti. Piirangute leevenamiseni oli jäänud neli päeva.

Jah, mõnes mõttes on olukord siiski teistsugune. Me oleme harjunud maski kandma ja peame seda tegema ka edaspidi. Vaktsineerimine käib täistuuridel.

Kahe päeva võrdlus – 28. aprill 2020 ja 28. aprill 2021 – peaks siiski mõtlema panema. Jah, kõik on piirangutest väsinud, ärid kiratsevad, lapsed on pahurad ja depressiivsed, vanemate ja õpetajate närvid on katkemiseni pingul, aga vabanemistuhinas ei tohiks hetkekski unustada, et viirus ei ole kuskile kadunud.