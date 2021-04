Merle Mäesalu tänavu valimistel ei kandideeri

Haapsalu volikogu liige Merle Mäesalu liitus erakonna Isamaa liikmeühendusega Parempoolsed, kuid tänavu kohalike omavalitsuste valimistel ta osaleda ei plaani.

Isamaa Läänemaa piirkonna juht Aivar Oruste ütles, et Mäesalu on Parempoolsete toetajaliige ja erakonda ta astunud ei ole. „Liitumine oleks asjade loomulik käik. Ma väga loodan, et see on tal järgmine samm,” ütles Oruste.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!