Hoolekogu tahab, et vald alustaks Taebla kooli staadioni ehitamisega

Taebla kooli hoolekogu liikmed tunnevad muret Taebla kooli staadioni ehitamise võimaliku lükkumise osas määramata tulevikku. Kooli hoolekogu saatis vastavasisulise pöördumise nii Lääne-Nigula vallavalitsusele kui ka volikogule.

“Projekt on valmis,” ütles abivallavanem Taivo Kaus. Kui ehitamiseks vajaminev raha oleks olemas, saaks ehitajat otsima hakata. “Eelarvesse on vaja planeerida rahastamisvahendid ja siis saab selle staadioni ära teha. Selle aasta eelarves seda ei ole, sellest on ajendatud ka see [hoolekogu - toim] kiri,” lausus Kaus.

“Muretsemise aluseks on tõsiasi, et Taebla kooli staadioni ehituseks ettenähtavad rahalised vahendid ei kajastu 2021. aasta eelarves, samuti ei ole valla 4-aastases eelarvestrateegias selleks vahendeid ette nähtud,” kirjutas kooli hoolekogu esimees Jüri Bachman pöördumises.

Eelarvestrateegiasee saab igal aastal teha ettepanekuid ja igal aastal vaatab volikogu selle üle. “Kui leitakse rahastamisvõimalus, planeeritakse see nii eelarvestrateegiasse kui ka eelarvesse sisse,” ütles Kaus ja lisas: “Plaan oli staadion muidugi juba sel aastal ehitada, aga ju siis eelmisel sügisel peeti otsustajate poolt sellised plaanid, et jääb praegu välja.”

“Seda pole eelarvestrateegias kirjeldatud, sest seni on loodetud muudele rahastustele. Kui lõpuks jõutakse selgusele, et kaasrahastust ei tule, siis omavalitsus ehitab staadioni valmis,” lisas Lääne-Nigula volikogu esimees Neeme Suur.

