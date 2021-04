Juhtkiri: kas tõbi ka teab?

Juba mitmendat päeva kogunetakse Toompeal, et protestida riigikogus arutusel oleva nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse vastu. Seadusmuudatusest, mis annab terviseameti kõrval ka politseile õiguse piirangute mittetäitmise eest trahvida, kardetakse politseiriigi kehtestamist, isikuvabaduste ja inimõiguste kallale minekut ning muid hirmsaid asju.

Võibolla oleks siiski mõistlik alustada küsimusest: miks seda seadust vaja oli? Siia võiks muidugi käia juristi jutt, milliseid ebakohti ja kuidas täpselt uus seadus lahendaks ja kuidas see võimaldaks piiripealsetes oludes selgemalt tegutsemist. Seda räägitakse ja kirjutatakse nagunii.

Elu on näidanud, et piiranguteta või kehtivate piirangute puhul pole me ühiskonnana käitunud küllalt vastutustundlikult. Nakkus levis laialdaselt ja see omakorda näitab, et kui paluda inimesi käituda ennast ja teisi säästvalt, leidub ikka kenake hulk neid, kes sellele vilistavad.

Kes tahab, leiab sada põhjust, miks mitte kanda maski, püsida kodus, vaktsineerida või mitte minna naabrimehe juurde õhtusele õllele – kas ei paku maskid küllaldast kaitset, on vaktsiini liiga vähe uuritud või laseb riik omaenda kodanike ettevõtted põhja.

Mis sest, et jurist ütleb, et riigikogus arutusel oleva seadusega pole iseenesest midagi väga hullu lahti, või räägib infektsionist, et maskiga on nakatumise oht väiksem, või selgitab viroloog, et vaktsiin on tõhusaim viis nakkushaiguste tõrjumiseks. Nad olla kõik kas lollid või ära ostetud.

Samas, oma valdkonnas saame kõik väga ruttu aru, kui keegi pada ajab, vandenõuteooriad unuvad niipea, kui jutt enda erialale kaldub – sest „…see on ju mõttetus, ma olen seda õppinud ja nii kaua valdkonnas, ma ju tean!”. Aga miks arvatakse, et arsti- või juurateaduskonnas õpitakse-õpetatakse mõttetusi?!

Ja nii seisamegi maskideta Toompeal, üksteisele ilmselt liiga lähedal. Millele lootes? Et mulle tõbi külge ei hakka, kui ma teda ei tunnista. Aga kas tõbi ka seda teab?