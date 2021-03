Juhtkiri: vaktsiinipassi head ja vead

Neljapäeval otsustas Euroopa komisjon alustada kiirmenetlust vaktsiinipasside väljatöötamiseks. Vaktsiinipassis oleks info selle kohta, kas inimene on vaktsineeritud, ja neil, kes on koroonaviiruse läbi põdenud, ka koroonatesti tulemus. Vaktsiinipassi loomist on nii kiidetud kui ka kritiseeritud. Pooldajate hinnangul annaks see võimaluse vabalt liikuda, vastaste meelest on aga passiga seotud nii põhimõttelisi kui ka eetilisi probleeme.

Praegu on vaktsiinipassi väljatöötamine seotud koroonaviiruse levikuga, kuid iseenesest pole tegemist millegi põhimõtteliselt uuega. Juba aastakümneid on eksootilistesse riikidesse reisida soovinud inimesed pidanud end vaktsineerima. Kui enamasti on kaitsesüstimine soovitav, siis terves hulgas riikides kehtib kollapalaviku vastu vaktsineerimise nõue. Info selle kohta, millal ja kus inimene kaitsesüsti sai, kanti vähemalt Eestis väikesesse kollasesse vihikusse. Et varem paberkandjale kirja pandud info peaks mingil hetkel muutuma elektrooniliseks, on iseenesestmõistetav ja loogiline. Põhimõtteliselt võiks ja peakski kogu vakstsineerimisinfo ühest kohast ja lihtsasti leitav olema – pole vahet, kas kaitsesüst on saadud koroonaviiruse, gripi, puukentsefaliidi või punetiste vastu.

Teine asi on aga see, kus ja kuidas neid andmeid kasutada. On mõistetav, et koroonaviiruse piiramiseks võivad riigid hakata otsustama, kas lubavad üle piiri vaktsineerimata inimesi või mitte. Täpselt samamoodi, nagu see on kolmandates riikides kollapalavikuga. Küsitavaks muutub asi siis, kui passi alusel hakatakse piirama elu kodumaal – ei lasta vaktsineerimata inimest näiteks kohvikusse, ujulasse või festivalile, ja seda olukorras, kus vaktsiine kõigile ei jagu.