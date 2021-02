Pühapäevast kerkib temperatuur igapäevaselt seitsme soojakraadini

Lähiajal liiguvad vaheldumisi üle Eesti sajuhoogudega madalrõhulohud ja selgema taevaga kõrgrõhuharjad.

Laupäev on ilm sajuta. Lääne-Eesti on enamasti päikeseline. Ida-Eesti on pilvisem pärastlõunani, siis sealgi muutu taevas selgemaks. Puhub loodetuul 5-10, ennelõunal Lääne-Eesti saartel puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, õhtul langeb.

Homme on Läänemaal päikeseline ilm. Puhub loodetuul 5-9, ennelõunal puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on ühe ja kolme soojakraadi vahel.

Pühapäeval ja uue nädala alguses on oodata iga päev kolm kuni seitse kraadi sooja, öösel on pisut külmem ja temperatuur jääb ühe sooja- ja külmakraadi vahele.