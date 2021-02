Läänemaa haigla lõpetab esmaspäevast plaanilise ravi

Esmaspäevast lõpetab Läänemaa haigla plaanilise ravi ja jätkab vaid erakorralist abi vajavate patsientidega.

Haigla ravijuht Alge Vare selgitas, et esmaspäevast ei saa perearstid patsiente enam haiglaravile suunata. „Loodame, et see jääb lühikeseks ajaks,” ütles Vare. „Võtame päev korraga,” lisas ta.

Kui jätkub olukord, et haiglad on koroonapatsiente täis, siis tõstab esmaspäeval Läänemaa haigla koroonapatsientidele mõeldud voodikohti viie koha võrra. Praegu on Läänemaa haiglas 13 koroonahaigetele mõeldud voodikohta, vajadusel saab haigla kohtade arvu tõsta 18-ni.

Täna hommikul oli haiglas üheksa koroonaviirust põdevat patsienti, pärastlõunal lisandus veel üks. Vare sõnul on kõik patsiendid Tallinna inimesed, ühtegi läänlast haiglaravil ei ole. „Kolme vaba kohaga läheme laupäevale vastu,” ütles Vare.

Üle Eesti vajas täna hommikul haiglaravi 510 patsienti.