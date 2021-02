Lääne Elu paberleht laupäeval, 27. veebruaril

Linnamäe arenguselts tahab Orule osavalda

Eilseks oli Oru osavalla moodustamise poolt andnud allkirja üle 80 sealse elaniku.

Iga kuues testitud läänlane kannab koroonaviirust

See nädal on Läänemaale toonud 38 uut koroonaviirusega nakatunut. Testitud on 241 läänlast. Positiivsete testide osakaal on meil 15,77 protsenti.

Elis Liira pani Risti taluelu raamatusse

Ristil sündinud ja kasvanud ning seal koolis käinud Elis Liira sulest ilmus lasteraamat, kus ta kirjeldab elu oma vanematekodus Koidu talus Risti külje all Rõumas.