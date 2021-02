Leili Mutso: te teete nalja

Läänemaa naiste tugikeskuse juht Leili Mutso kuulis uudist presidendilt teenetemärgi saamise kohta telefonitsi.

„Ei ole, te teete nalja,” oli tema esimene reaktsioon. Olles esimesest ehmatusest üle saanud tunnistas Mutso, et seda kõike on liiga palju: „Ega ma ju üksi seda tööd tee, meil on ikka meeskond.”

Mutsole annetas president Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi pikaaegse naistevastase vägivalla vastu võitlemise eest Lääne- ja Hiiumaal.

Läänemaal ja Hiiumaal tegutsev Läänema naiste tugikeskus asutati 2014. aastal ja varem 22 aastat Taebla vallas sotsiaaltööd teinud Mutso liitus sellega päris alguses.

Mutso sõnul pöördub aasta jooksul Läänemaal ja Hiiumaal tugikeskuse poole kokku umbes 70-90 naist. „Nende aastatega on suhtumine muutnud – naistevastasest vägivallast räägitakse järjest rohkem ja ka inimesed ise tunnevad huvi,” ütles Mutso. Ta lisas, et veel valla sotsiaaltöötajana ei saanud ta ise alati aru, millest naistevastase vägivalla puhul räägitakse, sest abi vajavad naised ei paistnud välja. „Ma arvan, et oleme suutnud oma meeskonnaga päris paljusid naisi aidata ja toetada,” ütles Mutso.

Et vägivallale viitavaid märke näha osataks, on tugikeskuse meeskond igal võimalusel püüdnud ka inimesi koolitada. Seda teeb Mutso ka Haapsalu kutsehariduskeskuses sotsiaalvaldkonna õppetöö koordinaatorina töötades. „Kui saad neist märkidest aru ja oskad märgata, siis näed vägivalda küll,” ütles Mutso. Ta lisas, et kõige tähtsam on, et naisi ei mõistetaks hukka ega öeldaks, et nad on ise süüdi.

Mutso möönis, et töö vägivalda kannatanud naistega võib inimese ka läbi kulutada, kuid just sellisel puhul on eriti tähtis meeskond. Ta nimetas Helgi Mitti ja Siiri Raba, Hiiumaal Kristi Pihlamäge ja Kristiina Rootsi, jurist Piia Roosilehte ja psühhoterapeut Mirjam Püvi, kes naistele tuge pakuvad. „Ja meil on ka palju vabatahtlikke – kui on abi ja lisajõude vaja, on kelle poole pöörduda,” ütles Mutso