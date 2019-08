Mutso asemel sai Lääne-Nigula volikokku Ulejev

Alates 1. augustist on Leili Mutso asemel Lääne-Nigula volikogus Guido Ulejev.

Mutso esitas tagasiastumispalve 25. juulil. Lääne Elule ütles Mutso, et ei suuda volikogu töösse piisavalt pühenduda. „Vanemad elavad mul Viljandimaal, nad vajavad abi ja see võtab aega,” lausus Mutso, lisades, et suur koormus on mõju avaldanud ka tema tervisele.

