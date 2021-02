Läänemaa väikesed baleriinid tantsisid Matsalu lahe jääl

Pühapäeva pärastlõunal tantsisid Läänemaa balletistuudio lapsed kaharates roosades seelikutes otse merejääl.

Väikesed tantsijad andsid etenduse hiiglaslikul pöörleval jääst laval – Haeskas asuva Tuulingu talu peremehe Ants Ale jääkarusselli peal. Kuigi jää peal polnud lapsed kunagi varem tantsinud, tuli see neil hästi välja. Küll mitte varvaskingades – nende jaoks on 7-9aastased balletistuudio õpilased veel liiga väikesed – aga talveriiete peale tõmmatud kaharates hõljuvates tantsuseelikutes küll. Pealtvaatajaid kogunes Haeskas poolesaja jagu.

Läänemaa balletistuudio juhendaja Ingrid Rink ütles, et idee jääl balletti tantsida tuligi just tänu jääkarussellile – suurele jääst välja saetud kettale, mida ajab ringi paadimootor. Rink ütles, et on hoidnud Ale tegemistel Haeskas silma peal. „Karussell on lahe ja Haeska võrratult kaunis koht,” ütles Rink. Et koroonapiirangute tõttu pole balletistuudio lapsed saanud ammu esineda ja tulemas olid ka sõbra- ja vastlapäev, tundus jäälaval värskes õhus tantsimine hea mõte.

Vastla- ja sõbrapäeva puhuks tellis Rink vastlakuklid ja keetis öö läbi suppi. „Et lastele hernesupp ei pruugi meeldida, siis hääletasime ja võitjaks tuli frikadellisupp,” ütles Rink. Peale jääl tantsimise sai tõukekelguga sõita ja uisutada. „Tore talvepäev oli,” ütles Rink. „Loome lastele mälestusi.”

Tuulingu talu peremees Ants Ale ütles, et päris iga päev ta jääkarusselli pöörlema ei pane. „Siis läheks juba tööks ja lõbu kaoks ära,” ütles Ale. Kui aga nädalavahetustel rohkem rahvast jääketast uudistama tuleb, paneb Ale paadimootori käima ja karusselli keerlema.

Karussell ja merejääl väikeste luikedena tantsivad baleriinid äratasid aga lausa rahvusvahelist tähelepanu. Kohal oli uudisteagentuuri Reuters ajakirjanik ja eilseks oli Haeska ilmaime baleriinidega Hollandi uudistes. „Võibolla kusagil veel, ei uurinud, kuhu see täpselt läheb,” ütles Ale.

Fotod: Merilin Kaustel-Lehemets