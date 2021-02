Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6350 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 811 ehk 12,8% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus üheksa koroonaviirusega nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 259,2, mis on maakondade lõikes madalaim. Läänemaale järgneb Viljandimaa, kus nakatumisnäit on 415,9. Eestis keskmiselt on näit 647,5.

Läänemaa omavalitsustest on kõrgeim näit Haapsalus (306), järgneb Lääne-Nigula vald, kus viimase kahe nädala jooksul on 100 000 elaniku kohta haigestunuid 143. Vormsis ei ole ühtegi koroonaviirusega nakatunut.

Lääneranna vallas on nakatumisnäit üks Eesti kõrgemaid – 1908. Lääneranna vallast on kõrgem haigestumine vaid Maardus.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 378 inimesel. 271 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 136, Tartumaale 70, Lääne-Virumaale 43, Saaremaale 30, Võrumaale 25, Pärnumaale 20, Valga- ja Jõgevamaale 17 uut positiivset testi. Järvamaale lisandus 15, Viljandimaale 13, Põlva- ja Raplamaale 12, Läänemaale 9 ja Hiiumaale 1 nakkusjuhtu. 13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravi vajab 507 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 48 573 inimesele, kaks doosi on saanud 23 149 inimest. Läänemaal on vaktsineerimisi tehtud 807 inimesele, kellest kaks doosi on saanud 434 inimest.