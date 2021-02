Kallas: kolded on töökohtades ja kodudes, mitte restoranides

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles „Aktuaalse kaamera” stuudiointervjuus, et viiruse piiramisel annaks paremat tulemust inimeste kodusele tööle saatmine, kui restoranide sulgemisaja varasemaks toomine.

„Kui me teame, et põhilised kolded on meil kodudes ja töökohtades, siis sellele ei aita ju piirangute tegemine näiteks meelelahutusasutustes. Seal peab olema põhjuslik seos. Me peame suutma seda põhjendada, miks üks või teine asi tehtud on. Restoranides meil ei ole ju koldeid, meil on kolded töökohtades ja kodudes,” ütles Kallas.

„Minu jaoks töötaks see kõige paremini, kui tööandjad mõistaksid ja ütleksid inimestele, et olge kenad, teie lähete nüüd kodutööle, olete üks-kaks nädalat kodukontoris ja sellest oleks palju suurem mõju selle nakatumise allasaamisel kui sellel, et restoranid lähevad tund aega varem kinni,” lisas peaminister.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles teisipäeval, et tema hinnangul on söögikohtade kella 21-ni lahti hoidmine tänases viiruse olukorras liiga pikk aeg ning see tuleks tuua ettepoole.