Galerii: See teater avas nostalgiamuuseumi

See teater avas laupäeva oma teatrisaalis nostalgilise muuseumi, kus on väljas nõukogudeaegsetest kodudest, koolidest ja muljalt tuttavad esemed. Ajutise muuseumi näitus kannab pealkirja „Ajarännak XX sajandisse”

See teatri eestvedaja Roman Sultangirejevi sõnul sai muuseumi mõte alguse sellest, et praegusel ajal etendusi anda väga ei saa, mistõttu oleks mõistlik teatriruumi mingil muul moel kasutada.

Et See teater on aastaid korraldanud nostalgiapäevi, mistõttu on ka teatri ladudesse kogunenud ajastuga seotud kraami ning näituse tarvis toodi seda Eve Merima sõnul kodudest ja mujalt juurdegi.

„Mingit ideoloogilist värki, nagu lipud-vapid ja muu selline, me siis ei tahtnud,” ütles Sultangirejev. Selle asemel vaatavad näitusesaalis vastu omaaegsed kooliõpikud, vihikud ja salmikud, köidete viis vanu ajakirju ja ajalehti, mänguasju, kilekotte, köögitarbeid ja muud.

Omaette osa väljapanekust moodustavad vanad raadiod ja plaadimängijad Riho Luhteri kogust ning elutoanurgas võib tema taastatud raadiost kuulata ka vanu raadiosaateid.

Laupäeval, mil ajutine muuseum esimest päeva avatud oli, tekitas väljapanek külastajates üksjagu nostalgilisi mälestusi, mida heal meelel üksteisega jagati.

See teatri ajutist nostalgiamuuseumi saab aprillini külastada igal nädalavahetusel kl 12-15. Piletit ei ole, kuid vabatahtlik annetus on teretulnud.

Fotod Arvo Tarmula