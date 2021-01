Lõuna-Läänemaa tippjalgpallurid alustasid mänge kõrgseltskonnas

Jalgpallihooaeg 2021 on alanud. Kuigi ametlikult pole liigamängudega veel algust tehtud, käib iga-aastane Taliturniir juba teist nädalat.

Taliturniiril võtavad Eesti Jalgpalli Liidu sisehallis mõõtu kõik kümme Premium Liiga klubi.

On oluline, et korralikes talvetingimustes saavad klubid kodumaa pinnal vajalikud mängud. Seda enam, et piiri taha hooajaeelsetesse välislaagritesse praegu ei pääse.

Sel hooajal tõusis Eesti eliitseltskonda tagasi ka Pärnu JK Vaprus. Suvepealinna esiklubi mängis seal viimati 2019. aastal ja nüüd ollakse tahtmist täis teha üks korralik hooaeg.

Meeskond on täienenud ja just hooajaeelsed Taliturniiril peetavad mängud on õige koht uued jalgpallurid meeskonda sobitada.

Huvi selle klubi vastu on viimased aastad eriti suur just sellepärast, et tähtsat rolli etendavad selles meeskonnas Lihula jalgpallurid. Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubis 9-10 aastat treeninud tippjalgpallurid teevad ka käesoleval hooajal seal kaasa. Ja nad on meie nn. vana Läänemaa piirkonna ainsad mehed, kes Premium Liigas käesoleval hooajal kaasa teevad.

Taliturniiri esimestes mängudes on kaks neist juba platsile saanud. Virgo Vallik mängis esimeses kohtumises Viljandi JK Tuleviku ja Rocco Mõtt reedel 29.jaanuaril valitseva Eesti meistri Tallinna FC Flora vastu.

Mõlemas kohtumises tuli Vapruse jalgpalluritel tunnistada vastaste 2:0 paremust. Kolmas meie jalgpallur, Reno Mark naaseb meeskonna juurde kohe peale kohustuslikku ajateenistust.

Lõunaläänlased on väga professionaalse suhtumisega. Nii nagu esimeses klubis treenides, kus poiste treeningutel käimise protsent oli üle 90%, on nad põhjalikud ka nüüd.

Esimeses Taliturniiri voorus mängis üldse oma elu kolmanda kohtumise Premium Liiga klubi vastu 17 aastane Virgo Vallik. Eelmised kaks on tulnud Eesti Karikavõistluste raames. Noor ründaja ei jäänud üldse oma selle aasta esimese mänguga rahule:”Palju on õppida, tempo on kõrgliigas väga kõrge. Peab palju tööd tegema, et kohaneda ja paremaks saada. Seda ma ka teen.” Tuudilt pärit, ka Eesti noorte 1500 meetri takistusjooksumeistriks tulnud ülikiire ründaja peab eesootavat väga tähtsaks.”See oli esimene mäng ja iga mänguga saame paremaks minna ja igast mängust õppida” ütles Vallik.

Rocco Mõtt, kellel on kaukas juba üle 30 Premium Liiga kohtumise ülemöödunud hooajast ja lisaks ka kaks väravat, mängis Taliturniiri teises voorus viimase kahe aasta Eesti meistri Tallinna FC Flora vastu.

Teisel poolajal platsile saanud 19 aastane Mõtt on samuti nagu tema noorem ametivend, väga analüüsiv ja põhjalik.”Vastane oli väga heal tasemel. Kuna kaotasime ja nad ei olnud täielikult põhikoosseisuga, siis mina rahule ei jäänud.” Lisaks kõigele mängib noor keskväljamees mõttega kuidas oma parema mänguga meeskonda aidata. Rocco Mõtt:”Tunne oli hea, sain palju puuteid. Kuid ikkagi tahan endalt enamat, et peegelduks tiimi tulemuses minu mäng. Järgmine mäng juba parem”

Täna astusid FC Flora eest platsile ka mitmed uued liitujad. Eesti koondise mängumehed Sergei Zenjov ja Henrik Ojamaa näiteks.

Järgmises kohtumises lähevad meie jalgapllurid Taliturniir raames tuleval nädalal vastamisi Nõmme Kalju FC meeskonnaga.