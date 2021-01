Daire Kaup: kohevad Ameerika pannkoogid

Mina olen Daire Kaup. Olen abielus, mul on kaks last ja koer. Elu tõi meid Haapsallu pool aastat tagasi. Olen lõpetanud kaks ülikooli majandusteaduskonnas ning paari kuu pärast saab minust tervisejuht Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžis.

„Üks õun päevas” on tervisliku elustiili rubriik toitumisest ja liikumisest. Toidu ja retseptidega olen kokku puutunud lapsest saati, sest meie peres olid nii vanaema kui ka ema head kokad. Olen aastast 1994 kirjutanud endale üles kõik meelepärased retseptid – käsitsi ja märkmikusse. Pildistanud olen aastaid, paar aastat tagasi saanud Eesti parima reisifotograafi auhinna, praegu pildistan toiduainetega seotud ettevõtetele. Aeg-ajalt kirjutan reisilugusid ajakirjale Tervis Pluss. Töiselt olen üle kümne aasta olnud seotud kokkade, toidukoolituste ja -võistlustega.

Tahan jagada oma mõtteid ja kogemusi tervise ja tervisliku elustiiliga ning ägedaid retsepte Läänemaa inimestega. Väga oluline koht minu südames on lastel ja nende toitumisel.

Mida endale suhu pistame, mõjutab otseselt seda, kuidas end tunneme. Maailmas, kus dieete ja nõuandeid on terve internetiavarus täis, on küllaltki raske leida seda õiget ja endale sobivat. Jagan ideid ja retsepte, mis aitavad meil end paremini tunda ja meie immuunsust tõsta, samuti arutlen teaduslikult tõestatud info põhjal toidu ja liikumise mõjust tervisele.

„Hommikusöök söö ise, lõunasöök jaga sõbraga, õhtusöök anna vaenlasele” on ütlemine, mida kõik on kindlasti kuulnud. Selle mõte on ühene: hommikusöök on päeva olulisim toidukord. See peaks olema nii piisav, et saada energiat oma päevategemiste alustamiseks. Öösel on organism tarbinud kõik varud ning need vajavad hommikul täiendamist. Kui aga hommikusööki ei sööda, hakkab organism oma varusid ise lagundama, mille tulemusel ei ole energiat nii palju, kui peaks – kannatab õppimisvõime, ei jõua tööd teha, tähelepanu hajub. Hommikusöögist saadud süsivesikuid hakkab organism kohe kasutama, ei salvesta neid rasvana. Hästi sobilikud on hommikulaual pudrud, pannkoogid, võileivad; ka väike maius ei tee hommikul paha.

Meie peres on aastaid tehtud ülepannikooke, selliseid imeõhukesi ja õhkõrnu. Alles hiljuti avastasin väikesed kohevad pannkoogid, mis said kohe laste lemmikuteks. Neid on kergem süüa – võtad aga näppude vahele, lisad meelepärase katte ja söödud see saabki!

Ameerika pannkoogid on paksud, kohevust annab küpsetuspulber ja mõnusat maitset ning energiat algavaks päevaks lisavad sulatatud või ja veidi täisterajahu.

Sega kausis kokku kõik kuivained. Teises kausis klopi lahti muna, lisa piim ning sulatatud ja jahutatud või. Sega kuivained muna-piima-võiseguga, kuni tainas on ühtlane ja kergelt paksenev. Kuumuta pann (eriti äge on väikeste aukudega pannkoogipann), pane tilgake õli ja prae keskmisel kuumusel (mitte kõrgel, sest need pannkoogid tahavad pikemat küpsemist), kuni mõlemad pooled kuldpruunid.

150 g nisujahu

50 g täisteranisujahu

2 tl küpsetuspulbrit

1 tl vanillsuhkrut (võib ka vähem)

2 tl pruuni suhkrut (võib ka vähem)

0,5 tl soola

1 klaas (200 ml) piima

2 muna

40 g võid

praadimiseks õli

Söö koos marjade ja meega või miks mitte soolase kattega!