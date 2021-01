Möödunud nädalal tegeles politsei kelmustega

Nädala jooksul alustas Haapsalu politsei 31 väärteomenetlust ning reageerisid 16 väljakutsele, millest suur osa olid liiklusalased rikkumised.

„Tabasime kaheksa sõidukijuhti, kes ei pidanud kinni lubatud piirkiirusest. Politseile anti teada kolmest liiklusõnnetusest, kus juhid ei arvestanud halvenenud teeoludega ning sõitsid libeduse tõttu teelt välja,” ütles Haapsalu politseijaoskonna välijuht Rene Pajula.

Politsei sai nädala jooksul ka mitu kelmuste teadet. „Kelmused seisnesid selles, et inimesed ostsid kauplustest kaalukaupa ning paid sellele külge odavama toote hinna, tekitades kauplusele varalist kahju. Siinkohal ütlen inimestele, et kuigi selline tegu võib tunduda suhteliselt süütu, on see karistatav ja inimest võib oodata rahatrahv. Kõikide politseini eelmisel nädalal jõudnud juhtumite osas alustasime väärteomenetlust,” ütles Pajula.

Haapsalu politsei alustas möödunud nädalal kaks kriminaalmenetlust – ühel korral tekitas üks mees isiklike suhete pinnal tekkinud tüli käigus teisele kergemaid kehavigastusi. Teisel juhul tabasid politseinikud autoroolist joobes inimese ning tema suhtes alustati samuti kriminaalmenetlust.