Koroonaviirus viis põhikooli ühe klassi koduõppele

Esmaspäevast on koduõppel üks Haapsalu põhikooli 8. klassidest, sest üks õpilastest haigestus koroonaviirusega.

Kooli direktor Anne Mahoni ütles, et õpilane käis viimati koolis möödunud nädalal ning kool sai õpilase haigestumisest teada esmaspäeval. „Saime teada, suhtlesime terviseametiga ja saatsime klassi koju,” ütles Mahoni.

Mahoni ütles, et põhikoolis on praegu haige vaid üks õpilane, kuid lisas, et see võib iga hetk muutuda.

Klassi viimane koduõppe päev on 4. veebruaril.

Esmaspäeval oli igaks juhuks distantsõppel ka Virtsu kool. Kooli direktor Stanislav Nemeržitski ütles, et möödunud nädalal jäid haigeks mõned kooli õpilased, kes võisid olla kokkupuutunud kaks nädalat tagasi viirust põdenud inimesega. Kool otsustas õpilaste testitulemuste saabumiseni olla igaks juhuks distantsõppel.

„Täna saime teada, et kõik on negatiivsed ja teisipäevast taastub tavapärane kool,” ütles Nemeržitski.