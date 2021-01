Läänemaale lisandus viis koroonaviirusega nakatunut (täiendatud 17.14)

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3099 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 259 ehk 8,4% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus viis koroonaviirusega nakatunut. Viiest nakatunust üks elab Tallinnas, üks Lääne-Nigula vallas ja kolm Haapsalus. Enamik nakatunuid said viiruse, kas pereliikmelt või tuttavalt, ühel juhul on nakkusallikas terviseametil veel teadmata.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 278,8, üle Eesti 540.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnul on alates 16. jaanuarist Lääneranna valda lisandunud kaheksa juhtumit, kellest kaks elavad Tallinnas. Viimati lisandus Lääneranna valda nakatunu 21. jaanuaril.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 122 inimesel. 98 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 36, Ida-Virumaale 32, Pärnumaale 29, Võrumaale 9, Lääne ja Lääne-Virumaale 5 uut positiivset testi. Valga- ja Raplamaale lisandus 4, Järvamaale 3, Jõgeva- ja Viljandimaale 2, Põlvamaale 1 uut nakkusjuhtu. Saare- ja Hiiumaale ei lisandunud ühtegi uut positiivset testi. 5 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravi vajab 417 patsienti. Läänemaa haiglas on ravil üks koroonapatsient.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 26 126 inimesele. Läänemaal on vaktsineerituid 448, neist 38 on vaktsineerimine lõpetatud ehk on saanud kaks doosi vaktsiini.