Lääne maleva pealik Andres Välli lubab muutusi

Kaitseliidu Lääne maleva uut pealikku major Andres Vällit võiks võrrelda veereva kiviga, sest kaitseväeteenistusega kaasnev pidev rotatsioon pole tal kunagi lasknud pikalt ühe koha peal olla. Samas öeldakse, et veerevale kivile ei pidavat sammal kasvama.

Augusti alguses oli Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis pidulik tseremoonia, kus Kaitseliidu Lääne maleva eelmine pealik Meelis Pernits kandis maleva lipu üle Vällile, kellest sai viimase viie aasta jooksul juba neljas Lääne maleva pealik.

Peaaegu iga-aastasetele pealikuvahetustele peaks nüüd lõpp saabuma, sest Välli ise on lubanud, kui kaitseliidu juhtkond teistsuguseid otsuseid ei tee, malevat juhtima jääda vähemalt kolmeks aastaks. Seda vaatamata asjaolule, et kaitseväelase staaž lubaks tal juba nüüd veebruaris pensionile minna.

„Pooleks aastaks polnud mul mõtet tulla, et olla järjekordne lühajaline pealik ja tekitada selle ajaga pigem segadust kui midagi ära teha,” ütles Välli. Ta kinnitas, et kolm aastat on võetud teadliku otsusena –see on miinimaalne aeg muutuste elu viimiseks. „Ja kui ebaõnnestun, ei näe ma ka mõtet olla kauem kui kolm aastat,” lisas ta.

