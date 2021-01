Politsei nädal: kiiruseületajad, driftijad ja öörahu rikkujad

Läinud nädalal said Haapsalu politseinikud 22 väljakutset, millest suur osa olid seotud liiklusega.

Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul registreeriti läinud nädalal üle 20 väärteo, millest 17 olid seotud liiklusega ja neist omakorda kaheksa kiiruseületamised. Ülejäänud väärteod olid muud rikkumised.

Nädala jooksul sai politsei neli teadet autode driftimisest. Palmitsa sõnul tuli teateid driftijatest nii Haapsalu linnas kui ka maakonnas. „Tuletan meelde, et selline tegevus ei ole avalikuks kasutuseks mõeldud teedel lubatud ning see võib tekitada liiklusohtlikke olukordi,” ütles ta.

Palmits ütles, et enamasti teatatakse politseile driftijatest just õhtusel ajal. „Inimesi häirivad just summuti hääled, mis on kohati väga võimsad ja õhtuti, kui on vaiksem, kostab see rohkem,” rääkis ta.

Enamasti on Palmitsa sõnul driftijateks ilmselt noored. „Ega politsei silme all keegi drifti, aga seal piirkondades, kust meile teateid on tulnud, oleme tabanud just noori,” lisas ta.

Läinud nädalal sai politsei neli väljakutset ka seoses öörahu rikkumisega, neist ühel juhul alustati väärteomenetlust. Palmits ütles, et viimasel ajal on öörahu rikkumiste kohta järjest rohkem teateid tulnud. „See ei ole okey kui poole ööni valjusti muusikat kuulatakse,” ütles ta. Palmitsa sõnul esimesel korral politsei vestleb öörahu rikkujatega, kuid kui sellest õppust ei võeta ja korrarikumised jätkuvad, hakatakse rikkujaid ka karistama.

Esmaspäevast neljapäevani ja pühapäeval kehtib öörahu kell 22-06 ja reedest laupäevani 24-07.