Juhtkiri: minge metsa või sohu

Ajal, mil koroonaviirus on pannud inimesed end rahvarohketest kohtadest eemale hoidma, on elamusteotsijad kõrtside, kaubanduskeskuste ja rahvast täis teatrisaalide asemel suunanud pilgud loodusesse. Kevadise eriolukorra ajal leidsid ka need, kes varem polnud matkaradadele erilist tähelepanu pööranud, võimaluse end vabas õhus liigutada, sest kodus nelja seina vahel istumine nüristas meeli.

Esmalt täitusid linnainimesele konti mööda ja hästi ligipääsetavad matkarajad. Nii ei jäänudki RMK-l muud üle, kui hakata oma kodulehel suunama inimesi kohtadesse, mille olemasolust nad muidu võibolla ei teadnudki.

Läänemaal on kaks peamist looduse nautimise piirkonda: Nõva ja Matsalu. Kuigi Matsalu rahvuspargi nimi on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt kindlasti tuntum, on Nõva populaarsem. Põhjusi ei pea otsima kaugelt. Esiteks on Nõva pealinnale, kus on ju kõige suurem elanikkond, lähemal, mis omakorda tähendab, et sinna on lihtsam minna. Seda enam, et juba mitu aastat saab kohale sõita mööda siledat asfalti.

Teine põhjus on kindlasti see, et Nõval on linnainimesele sobiv loodus – Peraküla rannamännikud on nagu mõni linnapark, kus ei pea põõsaste vahel sumpama ja näeb kaugele. Kolmandaks on Nõval mitmeid ettevalmistatud puhkekohti, kus saab grilli sussutada ja piknikku pidada.

Ehk tasuks nüüd vahelduseks pilgud suunata ka Matsalu rahvuspargi poole, kuigi kõigi linnutornide ja matkaradade juurde ei vii sirget asfaltteed ja puhkekohtigi pole nii palju kui Nõval. Matsalu võlu on see, et sealsed rajad pole nii ülerahvastatud. Seal saab olla rohkem loodusega koos ega pea kuulama jutuvada kõrvalolevalt lõkkeplatsilt.

Ja kindlasti on tuntud ja populaarsete paikade kõrval Läänemaal ka päris avastamata radu. Nii et soovitus uueks aastaks: minge metsa või sohu!