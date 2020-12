Läänemaal on kõige vähem koroonaviirusega nakatunuid

Koroonakaardi andmeil on Eesti maakondadest Läänemaal arvuliselt kõige vähem praegu viirust põdevaid inimesi – rahvastikuregistri andmete järgi on nakatunud 38 läänlast.

Läänemaale järgneb Hiiumaa, kus on 45 haiget, Jõgevamaal ja Põlvamaal on mõlemas 48 haiget ning Saaremaal, kus praegu põeb koroonaviirust 49 inimest. Enim on haigestunuid Harjumaal – 4686 ja Ida-Virumaal – 1409.

Viimase 14 haigestumine 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 185,9. Läänemaast väiksem haigestumise näit on Jõgevamaal (168,8), Saaremaal (148,1) ja Viljandimaal (127,8). Kõrgeim on näit Ida-Virumaal (1049,5) ja Harjumaal (774,5).