Eesti ostab täiendavalt 50 000 doosi vaktsiini tervishoiutöötajatele

Eesti ostab täiendavalt 50 000 doosi Pfizeri vaktsiini tervishoiutöötajate vaktsineerimise kindlustamiseks ka juhul, kui vaktsiini mõju peaks lõppema või kui on vaja vaktsineerida uusi töötajaid või patsiente, vahendas ERR.

Valitsus volitas eelmisel nädalal sotsiaalminister Tanel Kiike ostma Pfizerilt täiendava koguse vaktsiini, mille soetamist ettevõte riikidele pakkus. Kiige sõnul otsustas Eesti osta 50 000 doosi, arvestades selle pisut kallimat hinda ning eeldatavalt teiste vaktsiinide peatset turuletulekut.

„See 50 000 doosi jõuab Eestisse jaotatuna järgmise aasta kahele poolaastale. Need soetame selleks, et meil oleks piisavalt vaktsiine ka juhuks, kui tekib vajadus teha täiendav vaktsineerimise ring järgmise aasta lõpus ja ülejärgmise alguses juhul, kui näiteks osutub, et tervishoiutöötajaid oleks vaja teistkordselt vaktsineerida, kuna immuunsus ei pruugi kesta nii pikalt. Või arvestades ka seda, et nii tervishoius kui ka hooldekodudes töötajad ja elanikud vahetuvad. Et igal juhul oleks kõige suuremas riskis olevale eesliinile tagatud toimiv, efektiivne ja juba müügiloa saanud vaktsiin,” selgitas Kiik ERR-ile.

Eesti saab Euroopa Liidu ühishanke raames Pfizerilt üle 600 000 vaktsiinidoosi, millest piisab 302 000 inimese vaktsineerimiseks.