LOETUIMAD LOOD 2020: gaasi näkku ja rauad peale – kas te olete debiilikud?

Lääne Elu avaldab 2020. aastal veebis enim loetud lood.

21. aprillil kirjutas Lääne Elu, et 17. aprilli õhtul puhkes Taebla bussipeatuses politseinike ja nelja noore inimese vahel rüselus, millest kuulis kiiresti terve Eesti.

Nimetame noori eesnimedega: Ragne, tema vend Rünno, viimase pruut Kelli ja nende kõigi sõber Tanel, keda politsei kutsub oma teadetes 23aastaseks meheks. Kell oli umbes 20.50, Paliverre viiva bussini oli aega 16 minutit, kui politseipatrull bussijaamaputka juurde keeras.

Sotsiaalmeedias jagatud videos on näha, kuidas kaks tursket politseinikku suruvad vastu maad kleenukese noormehe. Üks politseinikest astub saapaga 18aastase noormehe käele, et takistada tal vastu rabelemast. Videos kostavad ka tekstikatked.

„Palun lõpetage ära, palun! Te astusite ta käe peale! Kas politsei käitub niimoodi, et annate lõuga lihtsalt!” hüüab meeleheitel naishääl.

„Eemale! Võtame rahulikult! Minge palun eemale! Lase käerauast lahti!” kostavad politseinike hääled, kes kuidagi ei saa jagu istudes maas väänlevast Rünnost. Teda riietest tirides tuleb noorukil särk peaaegu seljast. Kui sõrmedele astumine välja arvata, siis pole aru saada, et politseinikud tegutseks jõuliselt. Pigem paistab videost kohmakas puntratants.

Seltskonnas oli neli inimest. Naistel on telefonid käes ja nad filmivad, aga 23aastane Tanel trügib ümber politseinike, püüab neil kätest haarata, ent videos nähtu põhjal ei saa öelda, et ründaks või lööks. Rüselus käib, liinibuss jõuab kohale, videolt kostab hääl: „Palun, me viime ta koju ära, buss tuleb!”

Politseinike vahele surutud noormehe suust kostab: „Palun, te teete mulle haiget!”

Aga politseinikud ei jäta, videost on kuulda, kuidas üks ütleb õlal kantavasse raadiosaatjasse, et Taeblasse on vaja abijõude. Edasi läksid asjad nii, et rabelev noormees kinnitati käeraudadega ühe politseiniku külge ning tuleb veel üks politseiauto. Ümber politseinike trügimise lõpetanud ning suitsu kimav Tanel surutakse kahe politseiniku poolt vastu maad. Väidetavasti on ühe korrakaitsja käsi ümber noore mehe kaela. Haare on nii tugev, et hingata on raske. Noortele jäi arusaamatuks, miks seisva ja suitsetava mehe peab jõuga maha suruma. Ragne saab telefoniga filmimise eest politseinikult pisargaasiannuse näkku. Seejärel tuleb kiirabi.

Ragne rääkis eile Lääne Elule, et kiirabi meedikud püüdsid ta valutavaid silmi loputada, aga edutult. Esmaspäeval ta silmad veel valutasid ja pilku fokuseerida oli keeruline. Kiirabi vaatas üle ka liiga pingule tõmmatud käerauast marraskile kistud noormehe ning politseiniku randmed.

Rünno ja Taneli viisid politseinikud Haapsallu. Tanel sai vabaks laupäeva lõuna ajal, Lääne Eluga ta rääkida ei tahtnud. 18aastase Rünno tõi politseipatrull südaööks koju Paliverre. Kahtlustust või süüdistust talle ei esitatud. 23aastase Taneli käitumist aga asus uurima prokuratuur, kahtlustades teda ründes politseiametnike vastu. Milles rünnak seisnes, politsei eile ei vastanud. Ametlikus teates oli kirjas, et politseinik sai ründe järel viga, fikseeris vigastused haiglas, kuid jätkas teenistust.

Ka Ragne käis haiglas, fikseeris vigastuse, et on politseinikelt pipragaasi näkku saanud. Ta tegi ka politseile avalduse, saates ametile e-kirja, mis on piisav informeerimise viis selleks, et politsei sisekontroll peaks tarbetut jõu kasutamist uurima hakkama. Gaasirünnaku juures tasub tähele panna seda, et olukord oli selline, et üks politseinik hüüdis, et gaasi ei tohi lasta, aga teine vajutas ikkagi ballooninupule ja pihustas noore naise üle mürgipilvega. Adrenaliin sai mõistusest võitu.

Ainus süü, mida Ragne endal näeb, oli see, et ta käitus inetult politseinikega, kes tema venna Rünno kallal rassisid. „Kas te olete debiilikud!? – See oli ebaviisaks lause, mille ütlesin vihahoos, sest politseinik tallus mu vennal sõrmedel,” ütles Ragne Lääne Elule.

Näotu rähklemine Taebla bussipeatuses sai laupäeva õhtul Delfi ja TV3 uudiste vahendusel üle kogu Eesti kuulsaks. Üle Eesti tuntud halloomees Feliks Undusk rääkis tele-eetris, et üks noormees eiras politseinike korraldust tulla nende bussi juurde, mistõttu politseinikud kasutasid jõudu.

Neljast noorest inimesest sai üleöö kuulus kamp, kes politsei korraldusi ei täitnud, takkapihta ähvardab ühte neist kriminaalkaristus politseinike ründamise eest. „Politseinikud selgitasid noortele avalikus kohas viibimisele kehtivaid reegleid, ent üks seltskonnas viibinud noormees muutus seepeale ametnike suhtes üleolevaks. Talle anti korraldus, mida noormees eiras, mispeale kasutasid politseinikud mehe seltskonnast eemale toimetamiseks jõudu,” selgitas Haapsalu patrullitalituse juht Meelis Laurmann.

Üleolevaks muutumine tähendas seda, et 18aastane vastas politseiniku küsimusele, kas ta sai aru, ühe sõna: „Ei!“

Ragne ütles Lääne Elule, et ta vend käitus viisakalt, kuigi ütles „ei”. „Selle peale haaras politseinik noormehe kapuutsist kinni ja hakkas teda tirima ja tõmbama bussi juurde, karjudes teisele politseinikule „selle viime nahhui”,” kirjeldas Ragne.

Lahknevused on ka muus kirjelduses. Laurmanni sõnul oli bussipeatuses kümme inimest, noorte sõnul kuus, kellest kaks ootasid eraldi ja noored moodustasid neljaliikmelise grupi.

Kui käerauad peale said, siis olukord rahunes. „Ma palusin härrat, et ta laseks mu venna käeraua lõdvemaks või paneks teise kätte, kuna käsi oli sinine ja marraskil kõvasti. Nad alguses keeldusid, aga kuna tirimise käigus oli härral endal ka käeraud pingesse läinud, siis lõpuks avastati, et see on tõesti valus ja vahetati kätt,” kirjeldas Ragne.

„Vend istus maha, kuna selg, põlved ja käsi väga valutasid, siis sai politsei aru, et nad on väärkohelnud ilma põhjuseta inimest, sest siis võeti käerauad täiesti maha ja kutsuti kiirabi välja,” kirjeldas Ragne juhtunut.

Pärast kiirabi lahkumist Taeblast viis Kelli ema naised autoga Paliverre. Noormehed rändasid aga Haapsallu politseimajja. Noorte sõnul olid nad tarvitanud alkoholi, kes ühe siidri, kes paar õlut. Purjus polnud keegi.

„Politsei oli ebaõiglane,” ütles Ragne. „Meie poolt oli ka natuke ebaõiglane, et sõnavara kasutasime üleliia, Tanel ei olnud õiglane, kui politseile vahele ronis, aga lõpuks sai ta aru ja läks politseinikest eemale.”

„Eriolukord ei tähenda, et võib võimu kuritarvitada,” võttis Ragne asja kokku.

Mida politsei sellest kõigest arvab paar päeva hiljem, kui adrenaliin on korrakaitsjate eriolukorra tõsidusest pinges soontes lahtunud? „Päris nii ei olnud, nagu nad räägivad,” kostis Laurmann.