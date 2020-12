LOETUIMAD LOOD 2020: Kohus võttis Haapsalu kullavarga vahi alla

Lääne Elu avaldab 2020. aastal veebis enim loetud lood.

16. jaanuaril kirjutas Lääne Elu, et kohtunik Siiri Malmberg rahuldas eile prokurör Agnes Ollema-Barndõki taotluse võtta kuuks ajaks vahi alla Haapsalu kaubamaja klaasvitriinist rohkem kui 16 000 euro eest kuldehteid varastanud Janos Aedmäe.

11. jaanuari õhtul sai politsei teate, et Haapsalu kaubamaja Konsumis varastati klaasvitriinkapist ehteid. Kaks päeva hiljem pidas politsei kinni 24aastase Kuressaarest pärit Aedmäe, kes on nii politseile kui ka Ollema-Barndõkile juba vana tuttav.

„Kui oleks kliendikaart, siis see oleks Aedmäel vähemalt hõbedane,” nentis Ollema-Barndõk. Esimest korda prokuröri juurde sattudes oli Aedmäe alles alaealine.

Järelevalveta kuld

Aedmäe tunnistas eile kohtus kullavarguse üles. Osa kuldesemetest on politsei praeguseks kätte saanud – need olid Aedmäe sõbra autos. Kui suure osa varastatud ehetest politsei kätte sai, selgub menetluse käigus.

Prokurörile rääkis Aedmäe, et läks Konsumisse toitu ostma, kuid nägi, et kuld on Haapsalu kaubamajas lihtne saak.

Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul ei läinud Aedmäe poodi üksi, praegu on kahtlustatavana üle kuulatud neli inimest. „Kas ja kuidas aitasid vargusele kaasa teised isikud, selle selgitab välja uurimine,” ütles Palmits. Prokuröri väitel oli üks kaasas olnutest alaealine.

Koostöös Põhja prefektuuri ja Saaremaa politseiametnikega pidasid Haapsalu politseinikud esmaspäeval kõik neli isikut kahtlustatavana kinni.

Politsei jõudis varguse toime pannud noormeesteni turvakaamera salvestiste abil, kus on peal nende liikumine kaupluses ja ka vitriinkapist ehete võtmine. „Kahtlustuse järgi avati vitriinkapp võtmega, mis oli teenindaja eemalviibimise ajal jäänud järelevalveta,” rääkis Palmits.

Lisaks intsidendile Haapsalus on Aedmäe ka Põhja prefektuuri huviorbiidis varguskatsete tõttu Stockmanni kaubamajas. Need jäidki katseteks, sest turvatöötajad pidasid noormehe kinni. Ka on Tartu politseijaoskond saatnud prokuratuurile kaamerasalvestise, kus Aedmäega äravahetamiseni sarnane noormees varastas selle aasta 4. jaanuaril Tartu kaubamajast 279 eurot maksnud jope.

13. jaanuaril andis Põhja prefektuur Põhja ringkonnaprokuratuurile menetlusse kriminaalasja, milles kahtlustatakse Aedmäed kolmes varguses, mis on toime pandud ajavahemikus 1. detsembrist 2018 kuni 30. aprillini 2019.

Jaanus Aedmäel on politsei andmetel praegu 24 kehtivat karistust väärtegude eest, mis on peamiselt liiklusalased rikkumised. Samuti on teda kriminaalkorras karistatud röövimise ja asja omavolilise kasutamise eest.

„See näitab, et isik paneb regulaarselt süütegusid toime selle eest vastutust võtmata ja varasemast järeldusi tegemata, sest aina jätkab kuritegude toimepanemist,” sedastas Ollema-Barndõk.

Ollema-Barndõk soovib Haapsalu kohtuasjale liita ka vargused Stockmannis ja kui asi leiab tõendamist, siis ka jopevargus Tartu kaubamajas.

Kuu aega vahi all

Aedmäe palus kohtul kaaluda võimalust, et teda ei vahistataks ja antaks talle uus võimalus. „Äkki annate ühe võimaluse veel, siis ma lõpetan selle nalja ära. Ma ju tean, mis must edasi saab, kui ma jätkan,” ütles Aedmäe.

Ta seletas, et kõiges on süüdi alkohol ja ilmselt peaks ta minema hoopis alkoholiravile, mitte vangimajja. Ta apelleeris ka sellele, et tal on viimasel ajal olnud püsiv töökoht Rootsis ja ta saab majanduslikult endaga hakkama.

Aedmäe kaitsja vandeadvokaat Mirjam Frey palus kohtul jätta prokuröri vahistamistaotlus rahuldamata, viidates Aedmäe soovile ennast parandada.

Kohtunik Siiri Malmberg leidis pärast kaalumist, et vahistamistaotlus on siiski õigustatud. „Aedmäe suhtes on küllaldane kuriteokahtlus ja isik on ennast ise ka süüdi tunnistanud. Kohus on seisukohal, et Aedmäe võib jätkuvalt toime panna kuritegusid ja tema ütlused ei anna alust vahistamata jätmiseks,” põhjendas kohtunik oma otsust.

Küll ei rahuldanud kohtunik prokuröri taotlust täies mahus – Aedmäe peab küsitud kahe kuu asemel vahi all viibima kuu aega.