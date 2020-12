LOETUIMAD LOOD 2020: kaubamaja parklast varastati töötava mootoriga auto

Lääne Elu avaldab 2020. aastal veebis enim loetud lood.

9. märtsil kirjutas Lääne Elu, et 6. märtsil õhtul varastas 20-aastane mees Haapsalus kaubamaja parklas lukustamata uste ja töötava mootoriga sõiduauto Nissani, millega sõitis minema. Auto omanik oli autost korraks väljunud.

„Õnneks tabas politsei ärandatud sõidukiga isiku Laagris, mees peeti kahtlustatavana kinni ning on praeguseks ka vahi alla võetud,” ütles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter.

Sõiduki omavolilise kasutamisega tekitatud kahju on selgitamisel.

Ka varem on Haapsalus seesuguseid autovargusi ette tulnud. Tohter soovitas autojuhtidel oma vara kaitsmiseks autost lahkudes uksed lukustada.

Kokku registreeris Haapsalu politsei möödunud nädalal seitse kriminaalmenetlust, nende hulgas ka autovargus. Alustatud kriminaalmenetlustest kolm olid liiklusalased rikkumised, kus autoroolist tabati joobes juht. „Siinkohal tänan inimesi, kes on olnud olnud tähelepanelikud ja teatanud võimalikust joobes juhist häirekeskusele. Nende inimeste panus rooljoodikute tabamiseks on politseile ja kogukonna jaoks hindamatu, kuna selline käitumine võib päriselt ära hoida mõne tõsise õnnetuse,” ütles Tohter.

Möödunud nädalal registreeris Haapsalu politsei 20 väärtegu. 20 registreeritud väärteost 10 olid kiiruseületamised. „Tuletan meelde, et juht peab valima sõidukiiruse vastavalt teeoludele. Vaatamata varsti saabuvale kevadele on maanteed praegusel ajal lõiguti libedad ja märjad. Enne sõidu alustamist tasub kalkuleerida, kui palju kulub aega korrektselt liigeldes sihtkohta jõudmiseks, nutiseadmed on seejuures kindlasti heaks abiliseks,” ütles Tohter.

Tohter lisas, et politsei on viimasel nädalal saanud mitu väljakutset joobes inimestest, kes avalikus kohas magavad. „Tasub alati tähele panna, et selline inimene võib vajada abi. Võib juhtuda, et tegemist on haigushooga või juba alajahtunud inimesega, kes vajab kiiret abi. Kui ise ei julge maas lamavale inimesel lähenda ja selgust saada, siis tuleb sellest häirekeskusele teada anda. Soovitatavalt võiks sel juhul kuni abi saamiseni jääda ise selle inimese juurde,” ütles Tohter.