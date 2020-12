Vormsi elanikud pöördusid ministri poole

Lugupeetud minister, maanteeamet ja Põhja-Eesti ühistranspordikeskus.

Pöördume teie poole sel sügisel juba mitmendat korda, sest viimase kolme kuu jooksul teile selgitatud ebarahuldav olukord Vormsi praamiühendusega ei ole leidnud lahendust.

Parvlaev Ormsö on olnud korduvalt ja pikalt remondis. Ormsö asenduslaev Reet ei vasta vajadustele. Pühapäeva õhtul sõitis Reet reisil Svibyst Rohukülla Vormsi lähedal madalikule. Ühendus mandriga on enne jõule mitmeks päevaks ära lõigatud. Meedias ilmunu põhjal on tegemist tehnilise rikkega.

Reisijad elasid läbi tõeliselt ebameeldiva neljanda advendi õhtu. Viis minutit pärast Reeda väljumist anti reisjatele teada, et laev on madalikul. Sellele järgnes kolm tundi ootamist, kuni saabus Vormsi merepäästealus ja reisijad, kelle hulgas oli ka lastega peresid, said võimaluse Sviby sadamasse tagasi pöörduda.

Positiivne kogu juhtumi juures oli see, et Reeda meeskond tegutses konstruktiivselt ja teavitas inimesi olukorrast jooksvalt. Enne teisele alusele asumist jagati välja päästevestid.

Sviby sadamas oli võimalus valida, kas jääda saarele või minna mandrile. Mandrile minejaid said veel poolteist tundi oodata politsei- ja piirivalveameti alust Valve.

Kell 22.15 jõuti lõpuks Rohukülla, kust igaüks omal jõul pidi edasi liikuma. Kihnu Veeteed ei olnud organiseerinud neile ühtegi sõiduvahendit, sõidukid on tänahommikuse seisuga ikka veel madalikul istuva Reeda pardal.

Peale selle ootab kõiki Vormsiga seotud inimesi ees reisiplaanide muutmine. Vähemalt kaks päeva ei liigu post ega toidukaubad.

See olukord on täpselt see, mida oleme soovinud vältida, alustades kolm kuud tagasi teiega dialoogi. Paraku pole selle aja jooksul ükski riigiasutus Vormsi ettevõtjatega neid kitsaskohti arutanud.

On ilmselge, et sel sügisel on teenus olnud täiesti ebarahuldavalt korraldatud.

Miks on Kihnu Veeteede hallatav Ormsö juba teist korda pikalt remondis? Kas saate kinnitada, et edaspidi on parvlaev Reet ohutu ehk töö- ja ilmastikukindel asenduslaev? Mida teete tellijana senisest teisiti, et Vormsi liini teenuse kvaliteet lõpuks ometi paraneks ja Kihnu Veeteed oleks motiveeritud teenust pakkuma ohutul ja kaasaegsel tasemel?

Vormsi elanike nimel Karl Kermes