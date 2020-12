Vormsi poe kaup ootab Rohukülas

Kuna eile õhtul sõitis Vormsi parvlaev madalikule, ei jõudnud täna ka Vormsi poe kaup saarele ja seisis Rohuküla sadamas.

Hullo kauplusepidaja Anne Salupõld ütles, et kaubaga on praegu keeruline ja otsivad mandrilt kaubaautot, kuhu täna Vormsile jõudma pidanud kaup nii kauaks panna. „Kajakad söövad muidu ära,” ütles Salupõld.

Täna olid juba kajakad pisut vormsilaste toidukraami söönud, kuni sadamatööline pani toidukastidele lisakatted peale.

Salupõld loodab, et homme on praamiliiklus jälle taastunud ja kaup jõuab Vormsile. Esmaspäeviti tuleb Hullo kauplusesse piimatooted ja leib ning sai. Salupõld tõdes, et praegu on ilmaga vedanud. Oleks näiteks 20 kraadi sooja või 10 kraadi külma, muutuks kaup kiiresti müügikõlbmatuks.

Salupõllu sõnul jõuab poe kaup tavaliselt Rohukülla kella 8 ja 10 vahel. „Ei ole nii nagu mandril, et kaup tuuakse otse poodi,” ütles Salupõld.

Vormsi vabatahtlikud merepäästjad on valmis ka ise toidukraami sadamast saarele viima.

Arvo Tarmula ja Malle-Liisa Raigla fotod