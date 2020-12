Strandberg: kirikute lahtiolek vajab õiguskantsleri seisukohta

Tallinna Energiaagentuuri eksperdi Marek Strandbergi hinnangul vajab usutalituste jätkuv toimumine õiguskantsler Ülle Madise seisukohta.

“Mulle millegi pärast tundub, et usurahvas on veidi uljalt tõlgendamas meie põhiseadust usuvabaduse asjus,” kirjutab Strandberg sotsiaalmeedias ja tsiteerib ühtlasi konstitutsiooni: “Igaühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust.”

“Ma ootaksin igatahes ka õiguskantsleri seisukohta ses osas, et kas tänastes oludes usutalitused tervist ohustavad või mitte,” märkis Strandberg.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks koroonapiirangud, mille järgi saavad kirikud ja teised usuliste talituste toimumiskohad jätkata igapäevast tööd, kui järgitakse 50-protsendise täituvuse nõuet, 2+2-reeglit ja maskikandmiskohustust ning kasutatakse desovahendeid.

Valitsus palub armulaual ning teiste sakramentide jagamisel järgida viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid.