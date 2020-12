Aasta kodutütarde noortejuht 2020 on Maire Kruus

Täna kuulutasid Kodutütarde ja Noorte Kotkaste peavanemad nelja Eesti linna hõlmava ringreisi käigus välja 2020. aasta parima kodutütre, noorkotka ja mõlema organisatsiooni noortejuhi.

Karikad rändasid sel aastal Läänemaale, Ida-Virumaale, Järvamaale ja Valgamaale.

Aasta kodutütar 2020 – Kerda Parts Alutaguse ringkonnast

Aasta noorkotkas 2020 – Artur Köller Valgamaa malevast

Aasta kodutütarde noortejuht 2020 – Maire Kruus Lääne ringkonnast

Aasta noorte kotkaste noortejuht 2020 – Urmas Täht Järva malevast

Planeeritud tänugala toimus sel aastal uuenenud formaadis ning tublisid noortejuhte ja noori tänati piirkondades toimunud vabaõhu tseremooniatel. “Vaatamata hetkeolukorrale soovime me tänada ja tunnustada meie tublimaid juhte ja noori ning olla sellel keerulisel ajal nendega koos,” ütles Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm.

Võitjatele anti üle organisatsioonide väärtusi ja põhimõtteid sümboliseerivad sepistatud rändauhinnad.

„Auhinnad kannavad endas väga tähenduslikke sümboleid. Noortejuhid on meie organisatsioonide võtmeisikud, ilma kelleta poleks võimalik areneda ja noortele mitmekülgseid tegutsemisvõimalusi pakkuda. Seetõttu on noortejuhi auhinna kujutiseks võti – võti, mis avab noortele uksi. Kodutütre ja noorkotka auhinna keskmes on kompass, sümboliseerides Kaitseliidu noorteorganisatsiooni, mis on noorele julgustavaks suunanäitajaks heaks kodanikuks kujunemisel,” kirjeldas Kodutütarde peavanem Ave Proos auhindade tähendusi.

Lisaks saavad laureaadid Ülo ja Tamara Tamre fondist rahalise preemia.

Konkursi „Aasta kodutütar/noorkotkas“ eesmärk on tunnustada Kaitseliidu noorteorganisatsioonide tegevuses aktiivselt osalevaid noori ja anda välja kaks tiitlit kahele silmapaistvale noorliikmele – üks kodutütrele ning teine noorkotkale.

Konkursi „Aasta noortejuht“ eesmärk on esile tõsta vabatahtlikul initsiatiivil põhinevates noorteorganisatsioonides – Kodutütred ja Noored Kotkad – noortega töötavate isikute panust, tunnustades piirkondadest esitatud kandidaate.