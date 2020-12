Juhtkiri: ebaõiglased koroonapiirangud

Valitsuse otsus koolid sulgeda mõjub kui meeleheitlik katse kontrollida kontrolli alt väljunud koroonaviirusega nakatumist. See otsus on ootamatu põhjusel, et koolid peaks niikuinii minema peatselt jõuluvaheajale. Veel teisipäeval rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik, et koole sulgeda pole põhjust.

Peale Ida-Virumaa jäävad kaubanduskeskused, spordisaalid ja kõrtsid ning kirikud avatuks. Valitsuse tegevus jätab mulje sihitust rapsimisest, kus ühel päeval öeldakse üht ja teisel teist. Miks võib kõrtsis käia, aga koolis mitte? Kas põhjus on tõesti selles, et alkoholiaktsiis täidab riigikassat, aga koolis õppimine seda ei tee?

Alkohol ja usk on kaks vaala, millel Jüri Ratase teise valitsuse poliitika seisab. Paraku ei aita ei üks ega teine piiri panna koroonaviiruse levikule. Nii nagu seda ei tee ka talisuplus ega hanerasvaga määrimine. Mis on ikkagi see põhjus, et valitsus lubab kõrtsis õlut juua ja veekeskustes hullata ning laseb toimuda rahvarohketel jõululaatadel, aga koolis õppida mitte? Läänemaal on viirus mõnda väiksemasse kooli jõudnud, aga Haapsalu suurkoolid on haigusest puutumata. Kas Läänemaa lapsed on süüdi selles, et Tallinnas levib viirus? Läänemaa lapsed pole ära teeninud, et saavad karmide koroonapiirangutega ebaõiglaselt karistada.

Laste koduõppele saatmine tähendab suurt peavalu vanematele, sest lastele tuleb leida hoidja. Huvitegevus on keelatud, lastele jäävad vaid raamatud ja televiisor ning arvutimängud. Esialgu võib rõõm vabadest päevadest olla suur, aga ühel hetkel jõuab ka kõige ulakama rüblikuni teadmine, et lulli löödud päevade tõttu jäid teadmised napiks. Pole mingit kindlust, et jaanuaris on koroonaviirus nii palju taandunud, et koolid võib avada. Lapsed jäävad sunnitult kodudesse tõenäoliselt mitmeks kuuks.