Erkki Bahovski: milline on tõde Estonia kohta?

Norra filmitegijate seninägematud kaadrid parvlaevast Estonia ja iseäranis vrakis laiutavast august tekitasid oodatult uue vandenõuteooriate laine.

Paljudest, kes varem olid samal ajal immigratsiooni-, dopingu-, viroloogia-, meedia- ja uue kunsti eksperdid, said üleöö ka laevaehitusasjatundjad. Kui mõelda tagasi aastasse 1994, mil Estonia katastroof aset leidis, siis ei olnud sotsiaalmeediat ja internetki oli Eestis lapsekingades. Alternatiivsed teooriad Estonia katastroofi põhjustest levisid ka siis, kuid mitte säärase võimenduse ja haardega nagu praegu. Estonia huku uurimiskomisjon sai toona kindlasti rahulikumalt töötada.

Interneti, aga eriti sotsiaalmeedia levik on viinud meid tõesti tõejärgsesse ajastusse. Igale teooriale leidub vastuteooria ja igale väitjale leidub oponent. Juba olemuslikult sünnitab igasugune suur tragöödia vandenõuteooriaid, mida on peaaegu võimatu ümber lükata, sest on raske vaielda väitega, nagu valitsus varjaks midagi. Valitsus varjabki alati midagi, enamasti julgeoleku-, aga mõnikord ka välispoliitilistel põhjustel (partneritega on kokku lepitud, kui palju millestki räägitakse).

