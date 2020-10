Galerii: Läänemaa aasta õpetaja on Anne Kübarsepp, õppija Tiiu Aavik

Kolmapäeval kogunesid Lääne maakonna aasta parimad koolmeistrid Haapsalus Blu Holmi restoranis, kus nad said kätte tänukirjad kokku 12 kategoorias.

Terve Blu Holmi saal oli lookas inimestest, kes olid nomineeritud aasta õpetaja tiitlile, nende kolleege ning omavalitsuse esindajaid, kes tulid nomineeritud õpetajaid tänama.

Läänemaa aasta õpetaja tiitli sai Anne Kübarsepp. Tiitlit kätte saades ütles Kübarsepp, et on õnnelik, et tal on olnud nii tohutul hulgal vahvaid õpilasi, lapsi ja kolleege.

Läänemaa aasta õppija tiitli sai kunagine Martna vallavanem Tiiu Aavik. Aavik pani tiitlit kätte saades omavalitusjuhtidele südame, et tegeletaks ka digiõppega. Nüüd juba ise koolitajaks õppinud Aavik on tähele pannud, et näiteks nutiseadmega pildi tegemine ja selle meiliga saatmine on paljudele raske.

Haapsalu linnapea ja sihtasutuse Läänemaa juht Urmas Sukles ütles, et elame koolide jaoks positiivsel ajal – sel aastal on uus koolimaja valminud nii Taeblasse kui ka Haapsallu.

Autasustamise vahepeal musitseerisid Kelli Kibar ja Rando Oja.

Läänemaa aasta õpetaja 2020

Aasta lasteaiaõpetaja Jane Möll (Tareke)

Infotehnoloogiliste vahendite kasutamise ja praktikantide võtmise eest.

Nominendid: Annemari Raudseping (Tõruke), Marje Ninep (Pääsupesa), Pille Meeles (Uuemõisa lasteaed-algkool, Raja Paalberg (Ridala)

Aasta klassiõpetaja Anne Kübarsepp (Haapsalu põhikool)

Hea õpikeskonna loomise eest.

Nominendid: Anne Vaarpuu (Haapsalu linnaalgkool, HLA), Ave Lumeste (Viigi kool), Eda Kivimäe (Ridala), Evelin Palmiste (Haapsalu põhikool), Ruth Kampmann (Haapsalu põhikool), Leelo Paesüld (HLA), Merle Roos (HLA), Sirje Sinitskaja (Uuemõisa algkool), Tuuli Sein (HLA), Aina Aasna (Oru kool)

Aasta klassijuhataja Kersti Roosvald (Haapsalu Viigi kool)

Hea tiimitöö eest.

Nominent: Riina Veske (Taebla kool)

Aasta põhikooli aineõpetaja Margit Nerman (Haapsalu põhikool)

Ta peab oluliseks, et õpilane ei tunneks matemaatika ees hirmu ja panustaks võimetekohaselt.

Nominendid: Elle Palmpuu (Vormsi), Kait Kleemann (Oru), Kätlin Reinik (Taebla), Lehti Tammus (Uuemõisa), Alvar Saarniit (Risti põhikool), Tiina Järv (Noarootsi kool), Ülle Ehala (Viigi kool)

Aasta gümnaasiumiõpetaja Karin Lükk-Raudsepp (Läänemaa ühisgümnaasium)

Nii kaasahaaravate tundide eest, et õpilased ei taha isegi telefoni kätte võtta.

Nominent: Margus Maiste (Noarootsi gümnaasium)

Aasta kutseõpetaja Taavi Kuusik (Haapsalu kutsekool)

Uuendusmeelne ja järjekindel kokaoskuste õpetaja.

Aasta huvialaõpetaja Karoline Suhhov (T-stuudio)

Raskete, aga mitmekülgsete treeningute eest.

Nominent: Riina Gilden (Kullamaa keskkool)

Aasta tugispetsialist Katre Roosvald (HLA)

Südamega tehtud töö eest

Nominent: Karin Truu (Haapsalu hariduse tugiteenuste keskus)

Aasta õppeasutuse juht Jaanus Mägi (Taebla)

Mõistlik ja tarmukas ning professionaalne juht

Nominendid: Edita Luik (Oru), Mare Tereping (Noarootsi kool)

Aasta hariduse sõber innovatsioonikeskus Innokas

Maailma avastamise koha eest.

Läänemaa huvihariduse õpetaja Annely Lember (Haapsalu kunstikool)

Kiiresti paisuva kunstipisiku süstimise eest.

Nominent: Edita Luik (Oru)

Läänemaa aastate õpetajad: May Aavasalu (kunstikool), Tiina Mägi (Taebla), Eve Urgas (Viigi kool), Lii Kalm (Noarootsi kool)

Hariduse elutööpreemia nominent: Villu Baumann (Viigi kool)

Hariduse elutööpreemia: Laine Belovas (Noarootsi gümnaasium)

Läänemaa aasta õpetaja 2020: Anne Kübarsepp (Haapsalu põhikool)

Arvo Tarmula fotod