Galerii: algkool alustas õppetööd Kuuse tänava koolimajas

Tänasest tegutseb Haapsalu linnaalgkool Kuuse tänava majas, sest Ehte tänaval asuv algkoolihoone läheb remonti.

Kolimisele kulutas algkool eelmise nädala neljapäeva ja reede. Neljapäeval käisid õpilased uue koolimajaga tutvumas, vaatasid, kus kohas asub klassiruum, kus on garderoob, söökla ja võimla. Samal ajal pakkisid õpetajad oma asju kokku.

Sellegi poolest oli esimesel koolipäeval segadust veel omajagu, näiteks kehalise kasvatuse välitunnist naasnud õpilased ei leidnud kohe üles garderoobi, kus riideid vahetada. Nii juhatasid õpetajad lapsed õigesse kohta.

Küsimusele, kas kõik õpilased tulid hommikul ikka õigesse majja, vastas algkooli direktor Malle Õiglas, et üks laps oli küll Ehte tänava koolimaja juurde läinud, seal oma ratta juba äraparkinud ning siis taibanud, et tänasest on kool uues majas.

Reedel oli õpilastel koduõppe päev ning õpetajad ja lapsevanemad tegelesid kolimisega. Appi tuli ka Haapsalu Linnahooldus, kes aitas suuremaid üldkasutatavaid asju kolida, näiteks klaveri, printerid. Vanas majas on veel koolimööbel sees. See viiakse varsti lattu, et remonditud koolis taas kasutusele võtta. „Ega me kõike ka kahe päevaga ei jõua,” ütles Õiglas.

Esimeseks koolipäevaks ei saanud kooli söökla veel tööle – nii said esmaspäeval õpilased söögipakid, kus oli saiake, mahl ja pirn. Esimesel koolipäeval uues majas kestis koolipäev kõigil vaid kella 12.

Ka tundi sissejuhatava kellaga oli veel pisut probleeme – kell ei hakanud siis tööle kui pidi, hommikupoole mängis liiga vaikselt ja õhtupoole liiga valjult; kõigis klassiruumides ei töötanud internet nii nagu vaja.

„Minu inimesed on siin. See on see, mis pisikesed puudused kõrvale lükkab,” ütles Õiglas.

Õiglas ütles, et Kuuse tänava koolimaja on nii suur, et lapsed kaovad maja peale ära. Ka kõiki kooliruume ei ole algkool kasutusele võtnud, sest neid ei ole nii palju vaja. Nii on 1. ja 2. klass kooli esimesel korrusel, 3. ja 4. klass teisel korrusel ning 5. ja 6. klass kolmandal korrusel.

Kuigi kool töötab uues majas, on Õiglase sõnul kasutusel vanad reeglid – koolikell heliseb vaid tunni alguseks, vahetunni ajal on lastel soovitus väljas käia.

Algkool tegutseb Kuuse tänava koolimajas Ehte tänava koolimaja remondi lõpuni – projekti tähtaeg on järgmise aasta lõpus.

Põhikool alustas õppetööd uues majas kaks nädalat tagasi.

