Juhtkiri: palgavaesus kummitab

Haapsalust räägitakse pidevalt kui kuurortlinnast, mille südame paneb tuksuma turismimajandus. Peaaegu iga linna finantsilist käekäiku puudutava loo juures rõhutatakse, kui olulised on mudalinna jaoks suvehooajal saabuvad turistide hordid, kes täidavad kohalike ettevõtjate taskud peamiselt kolme suvekuu jooksul.

Tõsi, aeg-ajalt tõstab keegi manitsevalt sõrme tuletamaks meelde, et majandus püsib püsti siiski veidi tugevamatel alustaladel, milleks on töötlev tööstus ja põllumajandus. Need mõlemad on statistikaameti andmetel koroonaviiruse tekitatud kaose tõttu kõvasti pihta saanud. Töötlevas tööstuses langes palk selle aasta teises kvartalis 8,6 protsenti ja põllumajanduses 9,6 protsenti.

Täpselt sama palju kukkus keskmine palk Lääne maakonnas võrreldes aastataguse ajaga. See langus viis Lääne maakonna vähemalt ühes edetabelis Eestis esikohale, kahjuks negatiivses mõttes.

Et selle languse olulisus üheselt arusaadav oleks, olgu selgitatud, et statistikaamet on arvesse võtnud ka töötukassa kaudu makstud palgatoetust, mille puhul tööandja palgakulu töötaja kohta oli kolme kuu jooksul 150 eurot kuus. Seega on palgalangus vägagi reaalne, mitte vaid statistiline.

See on ühe ääremaise maakonna jaoks vägagi valus reaalsus, sest mingil põhjusel on meie majandus naabrite omast nõrgem ja kergemini haavatav. Et siin Läänemere kaldal pole piimajõgesid ega pudrumägesid ja suurte tõmbekeskustega võrdseid võimalusi, on teada juba aastaid ja inimesed on sellega omamoodi leppinud. Ei tasu siiski unustada, et Lääne maakond kaotab igal aastal sadakond inimest, mõnel aastal rohkem, teisel vähem. Eks räägib seegi oma keelt. Need, kes ei leia siin südamelähedast ja väärika tasuga tööd, ei pruugi vaid heinamaa ja päikesepaiste pärast kodumaile jääda, kõigist ei saa ka eraettevõtjaid ega peagi. Nad lihtsalt lahkuvad.