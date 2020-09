Mart Laidmets: õpilase ja õpetaja vahetut kontakti ei asenda miski

Täna kell 10.30 kuulutab Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets Võru linna keskväljakul välja traditsioonilise koolirahu.

„Distantsõppe ajal muutus õpilaste enesejuhtimise- ja õpetajate juhendamisoskus tähtsamaks, kui kunagi varem. Õpilase ja õpetaja vahetut kontakti ei asenda aga miski, eriti oluline on see nooremate õpilaste puhul,“ ütles kantsler.

„See, milliseks kujuneb alanud kooliaasta, oleneb meist kõigist. Oluline roll õppimise edukusel on turvalisel ja toetaval õpikeskkonnal – see on ka koolirahu liikumise eesmärk. Koolirahu tähendab, et iga koolipere liige tunneb end olulisena, kedagi ei kiusata ega jäeta üksi. Turvalisusele peame täna aga lisama ka laiendatud dimensiooni: jääme haigena koju, peseme korralikult käsi, õhutame ruume ja kanname oma tervise eest hoolt. Teeme üheskoos kõik selleks, et saaksime traditsiooniliselt alanud kooliaasta samamoodi ka lõpetada,“ lisas Laidmets.

Koolirahu leping sõlmitakse iga kooliaasta alguses Koolirahu pidulikul tseremoonial Haridus- ja Teadusministri esindaja, Koolirahu linna esindaja, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Integratsiooni Sihtasutuse, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ NÜ TORE ja MTÜ Lastekaitse Liidu vahel.

Koolirahu liikumise eesmärgiks on saavutada üheskoos turvaline ja sõbralik koolikeskkond õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lastevanematele ja erinevatele kooliga seotud huvigruppidele. Koolirahuga saavad koolijuhtide algatusel liituda kõik koolid, sõlmides koos terve kooliperega Koolirahu lepingu ja registreerides selle kas Koolirahu veebilehel või printides lepingu välja.