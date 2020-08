Juhtkiri: õige eesmärk

Esmapilgul tunduvad muudatused Virtsu koolis kummalised ja isegi ehmatavad – koolipäev algab hiljem, vahetunnid on pikad, tunnid veel pikemad. Kui pikad need koolipäevad seal lõpuks siis on?

Sellest, et koolipäev algab laste jaoks liiga vara, on räägitud Eestis palju, aga pole leitud võimalust seda kuidagi muuta – lapsed on endiselt hommikuti unised, nii et esimesed 45 minutit võib maha kanda. Miski ei muutu, sest kui tunnid algaksid hiljem, venitaks see koolipäeva ebamõistlikult pikaks. Samuti on palju räägitud liiga raskest koolikotist, kuni selleni välja, et peaks õpikud arvutisse kolima.

Virtsu kool on muutnud koolikoti kergemaks ja laseb lastel tund aega kauem magada, ilma et päev pikeneks. See näitab, et kõik geniaalne on lihtne. Piisab sellest, kui traditsioonilised 45 minuti pikkused tunnid muuta viis minutit lühemaks ja teha kaks tundi jutti – laps saab õppida talle sobivas tempos, õpetajal on võimalik tund vaheldusrikkamaks muuta ja igale lapsele rohkem aega pühendada. See esmapilgul väike aja kokkuhoid on isegi nii suur, et saab vahetunnid pikemaks teha, mis omakorda toon kaasa palju kasulikke – pikki vahetunde saavad õpetajad sisustada, selle asemel, et vahti pidada, et lapsed vahetunnis pahandust ei teeks. Kui tunnid on paaris, on aineid vähem ja kergemaks muutub ka koolikott, sest enam pole vaja nii palju õpikuid-töövihikuid kaasas kanda.

Teine asi on see, miks kõik need muudatused üldse ette võeti. Palju on arutletud ka selle üle, mis teeb ühest koolist hea kooli. Kas täpselt välja arvutatud ja mõõdetud ruutmeetrid, et kooli pidada oleks võimalikult odav? Kas head õpetajad? Aga kes on hea õpetaja?

Tegelikult on vastus lihtne. Heas koolis on kõik rahul – lapsed, õpetajad ja lapsevanemad. Virtsu kooli uuendused teenivadki just seda eesmärki.