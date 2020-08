Valge Daami etendustel käis 3000 vaatajat

Tänavust Valge Daami aja lavastust „Haapsalu legend” käis Haapsalu piiskopilinnuses vaatamas ligi 3000 inimest.

Haapsalu kultuurikeskuse direktori Gülnar Murumäe sõnul on seda vähem kui mullu. „Nelja etenduse peale ligi 3000 – piletimüük ja kutsetega vaatajad kokku. Seda on vähem, aga eks seda oli oodata ka,” ütles Murumägi. Esiteks mängiti lavastust teist suve – see polnud enam uus. „Teiseks on ikkagi tuntav publiku vähenemine igal pool,” ütles Murumägi. Kõige rahvarohkem oli laupäevane etendus.

Kui palju rahvast võis käia laupäeval Haapsalus Karja tänaval ja Lossi platsil peetud käsitöölaadal, ei osanud Murumägi öelda. „Seal keegi inimesi ei loe ja kõik on kulgemises,” ütles Murumägi. Üldiselt on Haapsalu vanalinn ka tänavu nädalalõputi olnud Murumäe sõnul rahvarohke.

Valge Daami aja avakontserdile Lossi platsil tuli hinnanguliselt paarsada inimest. „Panime välja 250 tooli, kõik ei olnud täis,” ütles Murumägi.

Esimesele öökontserdile Haapsalu toomkirikus kõik soovijad ei mahtunud. Koroonapiirangute tõttu lasti kirikusse umbes 150 kuulajat. Teisele öökontserdile laupäeval nii palju tahtjaid ei olnud ja sisse said kõik.

Traditsioonilisele pitsipäevale Haapsalu pitsikeskuse ees tuli rahvast pitsikeskuse perenaise Mirje Simsi sõnul tavalisest vähem. „Kohe oluliselt vähem, mis puudutab pealtvaatajaid,” märkis Sims. Võistukudujaid oli enam-vähem sama palju kui ikka – kokku 22. „Vahel on 13, vahel 27, nii et tavaline,” ütles Sims.

Esimest korda avatud pitsikohvik kogus küpsetiste ja suupistete müügiga üle 500 euro, mis läheb pitsikeskuse uue markiisi (varikatus ukse kohal) ostmiseks. Markiisi selle raha eest ei saa, aga Simsi sõnul on saadud ka annetusi.

Sims ja Murumägi jäid Valge Daami ajaga rahule. „Ilm oli imeilus, rahvas oli rõõmus ja meil on hea meel, et saime planeeritu tehtud,” ütles Murumägi.

Valge Daami ürituste eelarve oli laias laastus 60 000 eurot. Kas see summa saadi tasa või mitte, ei osanud Murumägi öelda, sest kokkuvõtted võtavad mitu nädalat aega.

Valge Daami aeg kestis Haapsalus 6.-9. augustini.